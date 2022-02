dRAP ZDRAPKI! Zdrapkowe szaleństwo na Lubelszczyźnie

Już teraz do wygrania w premierowych Zdrapkach Od 24 lutego w punktach LOTTO: Trójwymiarowe EXTRA 777. Ta zdrapka zachwyci absolutnie każdego! Do wygrania dwa razy po 507 000 zł, 22wygrane II stopnia po 7 000 zł i 2 000 wygranych III stopnia po 400 zł. Łączna pula na wygrane to 23 968 000 zł! Od 3 marca MEGA LINIE. Pula do drapnięcia to aż 49 184 000 zł. Aż 4 główne wygrane po 410 000 zł, 6 wygranych II stopnia po 41 000zł, 100 wygranych III stopnia po 4 100 zł. Na Dzień Kobiet sprawdzi się CZARNY DIAMENT. To Zdrapka w sam raz dla każdej Pani! A w niej: 2 główne wygrane po 500 000 zł, 16 wygranych II stopnia po 10 000 zł, 1 900 wygranych III stopnia po 400 zł i wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni. Pula na wygrane to aż 23 920 000 zł. Od 17 marca wchodzi pełna klasy i kasy RETRO KASA. Pula na wygrane w niej to 17 250 000 zł. 4 główne wygrane po 180 000 zł, 12 wygranych II stopnia po 500 zł, 400 wygranych III stopnia po 500 zł Hitem z pewnością okaże się GRUBY CASH, zdrapka dzięki której można wygrać aż 2 razy po pół miliona złotych oraz 10 wygranych II st. po 10 000 zł i 420 wygranych III stopnia po 500 . Wiele innych grubych wygranych również czeka! Pula na wygrane to 23 910 000 zł. Już od 24 marca. Od 31 marca SZMARAGDOWY $. Tym razem do wygrania: 3 główne wygrane po 175 000 zł, 15 wygranych II stopnia po 5 000 zł i 300 wygranych III stopnia po 400 zł. Łączna pula to 17 250 000 zł.