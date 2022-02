Dresy piłkarskie dla dzieci i dorosłych - jaki krój muszą mieć?

Dresy piłkarskie - wygodne modele do gry w piłkę

Dresy treningowe to bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu możliwy i wygodny staje się trening na świeżym powietrzu, na hali i w każdym innym miejscu, w którym Twoja drużyna planuje sportowe zmagania. Warto jednak pamiętać o tym, że tak jak w przypadku oficjalnych strojów meczowych, tak w przypadku dresów piłkarskich jakość, krój i wykonanie mają znaczenie. Wygodne komplety składają się z dwóch elementów - długich spodni dresowych i bluzy.

Elementy wykończenia bluzy i spodni - jaki krój dresów wybrać?

Piłka nożna jest sportem wymagającym dobrej kondycji i świetnej techniki. To właśnie dlatego ważne jest to, aby spodnie dresowe były lekko zwężane. Pozwoli to zachować pełną kontrolę nad piłką, a także zapewnić wygodę noszenia. Szeroka nogawka mogłaby przeszkadzać w odbijaniu piłki i nie gwarantowałaby z nią stałego kontaktu wzrokowego.

Z kolei góra od bluzy, chociaż ważna, nie ma już takiego znaczenia dla przebiegu treningu. Dostępne modele można jednak zoptymalizować do swoich potrzeb. Wygodne kieszenie na suwaki, a także kilka wariantów wykończenia kołnierzyka, pozwolą zespołowi dopasować klubowe bluzy do indywidualnych potrzeb. Dla przykładu, dres piłkarski można wybrać z bluzą typu crewneck, czyli zakładaną przez głowę, zdecydować się na model rozpinany na całej długości lub taki, który rozpina się do połowy szyi.