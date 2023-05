Drobne detale, wielki efekt — bieżniki, serwetki i ozdoby na stół

Jakie nakrycie stołu wybrać?

Przy wyborze obrusa najważniejsze jest, aby pasował stylem i rozmiarem do Twojego stołu. W dalszej kolejności można pomyśleć o detalach. Od estetyki wnętrza i własnych preferencji będzie zależało czy obrus ma być jednokolorowy, wzorzysty, gładki lub haftowany. Dodatkowo nie należy zapominać o odpowiednich serwetkach i podkładkach pod kubki czy szklanki, które będą idealnie komponować się z obrusem i resztą dekoracji.

Szeroki wybór rozmiarów i kształtów bieżników na stół sprawia, że są one idealnym dodatkiem do obrusu lub zamiast niego. Nie tylko chronią powierzchnię stołu przed uszkodzeniami, ale także nadają mu elegancji i wyrafinowanego wyglądu. Możesz wybierać spośród różnorodnych materiałów, takich jak len, bawełna, koronka albo wybrać bieżnik z jakimś efektownym wzorem. Bieżniki i obrusy stanowią doskonałe tło dla innych dekoracji, takich jak wazony z kwiatami czy świeczki.

Serwetki prócz funkcji użytecznej, dodają również subtelności i elegancji do każdej aranżacji stołu. Jednokolorowe, gładkie serwetki będą pasować do stonowanych kolorów i dodadzą minimalistycznego wyglądu. Serwetki z haftem lub zdobieniami dodadzą do wybranej estetyki więcej detali i charakteru.

Dodatki i dekoracje

Aby wyróżnić danie i nadać zastawie eleganckiego wyglądu można wykorzystać podstawki pod talerze. Najlepsze będą takie z wytrzymałych materiałów, takich jak drewno, ceramika, rattan czy metal. Możesz wybrać podstawki, które harmonizują z resztą dekoracji lub stworzyć kontrast z innymi elementami. Wykorzystanie podstawek ma też walor praktyczny, ponieważ chronią one powierzchnię stołu przed gorącymi naczyniami i rysami.

Warto pomyśleć o dodatkowych ozdobach stołowych, które będą dostosowane do okazji. Możesz wykorzystać świeczniki, kwiaty w wazonach, ozdobne figurki, czy sezonowe dekoracje, Takimi elementami dekoracyjnymi mogą być np. stroiki bożonarodzeniowe czy dynie na Halloween. Takie drobne detale potrafią stworzyć wyjątkową atmosferę kojarzącą się z danym świętem.

Wybierając ozdoby stołowe, zwróć szczególną uwagę na zachowanie harmonii kolorystycznej i stylowe dopasowanie do reszty wnętrza. Dobór odpowiedniego nakrycia i dekoracji sprawi, że Twój stół będzie wyjątkowy i unikalny.