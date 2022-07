Duplo, Friends, Technic, City i nie tylko – poznaj kultowe serie klocków LEGO

LEGO Duplo

Duplo to seria kolorowych klocków LEGO, która powstała z myślą o najmłodszych. Kluczowy jest tutaj rozmiar klocków – większy niż standardowy, tak by zniwelować ryzyko połknięcia przez malucha. Dzięki temu dobrze też leżą w dłoni i się nie wyślizgują. Możemy zdecydować się nie tylko na podstawowy zestaw klocków, ale też na zestawy tematyczne, na przykład ze zwierzątkami czy pociągiem z cyferkami. Z Duplo zbudujemy również motocykl policyjny, dom, przedszkole, kawiarnię, lotnisko i wiele innych konstrukcji. Ponadto występują jeszcze zestawy z bohaterami ulubionych bajek – ze Spider-Manem, Myszką Minnie czy Elsą i Anną z Królowej Lodu.

Ciekawostka: nawet duże klocki LEGO Duplo bez problemu połączymy ze standardowymi, mniejszymi cegiełkami.

LEGO Friends

Friends, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje beztroskie życie przyjaciółek w Heartlake City. Spotykają się one w kawiarni, pizzerii, na basenie i w wielu innych, ciekawych miejscach, a zadaniem dzieci jest zbudowanie poszczególnych budynków. Poza tym w ramach LEGO Friends mamy jeszcze między innymi centrum handlowe, magiczne wesołe miasteczko czy łódź imprezową. Wszystkie klocki z tej serii są bardzo atrakcyjne wizualnie i kolorowe.

LEGO City

W ramach LEGO City są dostępne zestawy, z których zbudujemy wcale nie takie małe miasto – rynek, arenę pokazów kaskaderskich, galerię handlową, dworzec kolejowy, szpital, sklep spożywczy, stodołę ze zwierzętami gospodarskimi, ale też realistyczne pojazdy, na przykład pociąg czy samolot pasażerski. Do tego dochodzą jeszcze pojazdy służb ratowniczych, jak straży pożarnej czy policji. W przypadku serii LEGO City wyobraźnia dzieci nie ma granic.

LEGO Technic

Hitem jest też LEGO Technic, czyli zdecydowanie bardziej zaawansowane konstrukcje do stworzenia. Kierowane są one do starszych dzieci oraz do dorosłych. Składanie każdego zestawu jest ponadto czasochłonne i wymaga dużej precyzji. Mamy na przykład repliki takich pojazdów, jak między innymi: monster truck, policyjny radiowóz, wyścigówka kaskaderska, Ferrari, Land Rower ciężki samochód pomocy drogowej czy betoniarka.

LEGO Classic

Na koniec polecamy serię Classic, będącą niejako powrotem do korzeni. Zestawy są inspirowane dawnymi klockami LEGO. Tutaj już nie ma tematycznych zestawów, lecz uniwersalne klocki, z których dziecko może zbudować cokolwiek tylko mu się zamarzy. W ramach LEGO Classic dostępne są płytki konstrukcyjne, zestawy kreatywne w określonych kolorach, zestawy kreatywne ogólne (wielokolorowe) oraz zestawy kreatywne dla konstruktorów, czyli przeznaczone głównie do stawiania różnego typu budynków.

Klocki LEGO to nie tylko wyżej wymienione serie, ale o wiele więcej. Do wyboru są jeszcze między innymi klocki z serii Kraina Lodu, Harry Potter, Disney and Pixar Buzz Astral, DOTS, Super Mario, Jurassic World, Marvel, Star Wars, Minecraft, Ninjago. Z pewnością każdy – i mały, i duży – znajdzie coś dla siebie. Udanych zakupów!