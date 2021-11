Dystrybutor wody - rozwiązanie idealne dla biura i domu

Dystrybutor wody - woda zawsze pod ręką

Tyle teorii, z której większość z nas zdaje sobie sprawę, w praktyce jednak z piciem wody bywa różnie. Dlatego, że zwyczajnie nie zawsze czujemy pragnienie, bądź nie zawsze mamy wodę pod ręką. Owszem, jest woda w kranie, ale jej smak jest raczej niezachęcający do spożycia. W takim przypadku na pomoc przychodzą dystrybutory wody. Proste, wygodnie i niedrogie rozwiązanie do domu.

Dystrybutory wody są urządzeniem zwykle wyposażonym w system podgrzewania i chłodzenia wody. Stąd idealnie i szybko ugaszą nasze pragnienie, lub też przy jego pomocy łatwo i szybko przyrządzimy kawę, herbatę etc. Na rynku dostępnych jest kilka pojemności butli z wodą, przy czym najpopularniejsze mają pojemność ok. 11 i 18 litrów. Co warte podkreślenia, jest to opcja tańsza i przede wszystkim korzystniejsza dla środowiska, aniżeli zakup wody w popularnych butelkach plastikowych 1,5 litra. Generowana jest mniejsza ilość szkodliwego plastiku, woda natomiast jest tańsza, bowiem jej opakowanie jest tańsze w produkcji i zwykle jest możliwość jego zwrotu. Dodatkowo jest cały szereg firm oferujących nie tylko sprzedaż dystrybutorów, ale także dostawy wody do naszych drzwi. Możemy ustalić według naszego zapotrzebowania częstotliwość dostaw.

Czym skorupka za młodu

Posiadanie dystrybutora wody, oprócz niewątpliwej wygody niesie za sobą dodatkową korzyść. Urządzenie jest łatwe i bezpieczne w obsłudze, ale także może się wydawać atrakcyjne dla naszych dzieci. Dzięki niemu bardzo szybko wyrobimy w naszych pociechach nawyk częstego picia wody.

Dystrybutor idealny też dla biura

Dystrybutory wody są bardzo częstym widokiem również w biurach i recepcjach firm. Stanowią doskonałe uzupełnienie wizytówki firmy, ukazującej ją jako gościnną oraz otwartą na klientów. Dodatkowo również, warto pamiętać o przepisach BHP oraz kodeksu pracy, które nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom wody pitnej w okresie letnim przy występowaniu wysokich temperatur. Taki dystrybutor ustawiony na stałe w biurach i halach produkcyjnych jest zatem dobrym i tanim rozwiązaniem, aby funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami.