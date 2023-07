Dźwig czy mini żuraw? Główne różnice między tymi urządzeniami

Czym jest dźwig?

Dźwig to wyjątkowo potężna maszyna budowlana. Został on stworzony do podnoszenia, a przy tym przenoszenia ciężkich materiałów budowlanych lub innych przedmiotów o dużej wadze. Dźwig z powodzeniem wzniesie, na przykład wybrany element konstrukcji na znaczną wysokość. Dźwigi są szeroko stosowane w branży budowlanej, infrastrukturalnej, energetycznej oraz w innych dziedzinach, gdzie konieczne jest manipulowanie dużymi i ciężkimi obiektami. To, co różni je od mini żurawi to przede wszystkim konstrukcja, nośność i zdolność do pracy na naprawdę imponującej wysokości.

Na budowie używany jest również mini dźwig budowlany. Został on zaprojektowany tak, aby móc działać precyzyjnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Maszynę tę cechuje kompaktowość, mobilność i zdecydowanie większa zwrotność. I choć nie jest ona, aż tak wytrzymała jak dźwig, a jej nośność może nie sprawdzić się przy każdej budowie, to i tak mini dźwigi znajdują swoich zwolenników. Inna nazwa mini dźwigu budowlanego to właśnie mini żuraw.

Mini żuraw – co warto o nim wiedzieć?

Mini dźwigi powstały po to, by wspierać mniejsze projekty budowlane, gdzie ograniczeniem jest niewielka przestrzeń. Trudne warunki to również powód, by wybrać mini żuraw, a nie dźwig. Ich rozmiar pozwala na swobodne poruszanie się w wąskich uliczkach, a także na łatwe dostosowanie do zmieniających się warunków na placu budowy. Mini żurawie cechuje precyzja i wydajność. Są one o wiele mniejsze niż dźwigi, dlatego ich obsługa nie sprawia tak wielu trudności. Jeśli potrzebujesz maszyny tylko na chwilę mini żuraw, wynajem jest rozwiązaniem idealnym dla Ciebie.

Co odróżnia dźwig od mini żurawia?

Pierwsze różnice pomiędzy dźwigiem a mini żurawiem widać już na pierwszy rzut oka. Dźwig to masywna maszyna o dużej nośności, która służy do podnoszenia ciężkich przedmiotów. Nie jest on tak zwrotny jak mini żuraw i ma wiele ograniczeń, na przykład nie użyjesz go podczas remontu wąskich uliczek. Mini dźwigi budowlane to narzędzia idealne do mniejszych projektów budowlanych. Nie wymagają długiego procesu instalacji, co jest zdecydowanie na plus. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mini żurawiach, to na stronie Dźwigamy czeka na Ciebie spora dawka wiedzy.