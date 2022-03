Dzwon to już nie problem

Zadrapania, wgniecenia, kolizje, wypadki – każda z tych sytuacji powoduje mnóstwo negatywnych emocji. Żeby je wyeliminować warto skorzystać z pomocy sprawdzonej sieci serwisów blacharsko-lakierniczych Compet. Gwarantuje ona pewną naprawę, a jakość usług jest stale monitorowana za pomocą audytów wewnętrznych oraz różnego rodzaju regularnych badań jakościowych. Bo Compet to nie tylko wspólny brand, ale przede wszystkim gwarancja najwyższej jakości napraw i obsługi Klienta tworzona przez profesjonalistów.

Do grona zadowolonych Klientów sieci zaliczają się zarówno floty, leasingi, CFMy ubezpieczyciele jak i osoby indywidualne.

W trosce o najwyższą jakość usług w Compet wszystkie sprawy związane ze szkodą i naprawą pojazdu można załatwić pod jednym numerem telefonu. Firma doradzi na miejscu zdarzenia, zorganizuje pomoc assistance, a także zapewni samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC czy na własny koszt. Skompletuje też całą dokumentację i zgłosi za kierowcę szkodę do ubezpieczyciela, przy czym specjaliści ds. likwidacji szkód zajmą się rozliczeniem szkody z dbałością o interesy klienta. Samochód zostanie zaś naprawiony zgodnie z technologią producenta, dzięki czemu gwarancja nie zostanie utracona.

Ale Compet to także lakiernictwo samochodowe i to nie byle jakie, bo firma wykorzystuje w procesie renowacji te same materiały, co do tworzenia powłoki fabrycznej. Nie we wszystkich warsztatach jest to niestety normą. Tymczasem oba lakierowania (pierwotna powłoka lakieru i naprawa) nie powinny odbiegać od siebie pod względem koloru ani parametrów ochronnych. Pamiętajmy, że lakiernictwo samochodowe chroni też karoserię przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego też lakierowanie to nie tylko nakładanie nowego lakieru, ale też przygotowanie powierzchni do pracy renowacyjnej. Lakiernik może zajmować się również utwardzaniem i konserwacją, której potrzebują lakiery.