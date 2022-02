E-sąd wydał na Ciebie nakaz zapłaty? Zgłoś przeciw i uniknij poniesienia wysokich kosztów

Przede wszystkim dużą zaletą jest szybkość działania, a także możliwość rozwiązania sprawy bez wychodzenia z domu. Różnica w czasie trwania rozprawy między tradycyjnym postępowaniem sądowym wynika głównie z tego, że e-sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Z tego względu istnienie długu musi być jawne i może wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości. Co w sytuacji kiedy jesteś na miejscu pozwanego i nie zgadzasz się z nakazem zapłaty? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Nakaz zapłaty – dowiedz się co zawiera i jakie kroki musisz podjąć, aby się odwołać

Nakaz do spłaty długu jest wydawany przez e-sąd na drodze elektronicznego postępowania upominawczego bez obecności obu stron postępowania. W dokumencie znajdziesz informację, że jako pozwany musisz spłacić określoną kwotę długu powodowi. Nakaz zapłaty uwzględnia również koszty procesu oraz odsetki. Co to oznacza? Jako pozwany musisz spłacić nie tylko dług ale również naliczone odsetki, a także ponieść koszty związane z postępowaniem sądowym. Co w sytuacji jeśli nie zgadzasz się z wydanym wyrokiem? Tutaj jest dla Ciebie bardzo ważna informacja! Nakaz zapłaty umożliwia wniesienia sprzeciwu, jednak musisz pamiętać, że masz na to tylko 14 dni od dnia doręczenia. Niedostosowanie się do podanego terminu spowoduje, że sąd odrzuci Twój sprzeciw, w czego konsekwencji nie unikniesz poniesienia kosztów.

Dobrze przygotowany sprzeciw to Twoja szansa na uniknięcie zapłaty

Sprzeciw możesz złożyć na dwa sposoby. Pierwszy, w formie papierowej oraz drugi to wysłanie sprzeciwu w formie elektronicznej przez aktywne konto w systemie e-sądu. Pamiętaj, wniesienie sprzeciwu powoduje, że wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym traci moc. Oznacza to, że nakaz zapłaty zostaje uchylony, a sprawa jest rozwiązywana w tradycyjnym postępowaniu sądowym. Jest to duża zaleta dla Ciebie, jako pozwanego, ponieważ w takiej sytuacji możesz przed sądem wyjaśnić swoje wątpliwości, co do dochodzonych roszczeń pieniężnych. Zajrzyj na e-sad.info.pl i zapoznaj się z niezbędnymi informacjami na temat spraw rozwiązywanych na drodze EPU. W AIF Kancelarii uzyskasz pomoc doświadczonych prawników mających na swoim koncie szereg wygranych spraw. Działanie na własną rękę przyniesie odwrotny efekt od oczekiwanego, w końcu każdy proces sądowy wymaga dobrej znajomości prawa i bezbłędnego domknięcia wszelkich formalności. Z pomocą profesjonalisty zwiększysz swoją szansę na wygraną!