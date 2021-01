Egipt – wycieczka śladami starożytnych władców

Afryka to kontynent, który przyciąga coraz większą liczbę turystów z Europy. Ciekawi nas pewnego rodzaju tajemnica i niewiadome, jakie wiążą się z tym obszarem. Zachwycają nas kontrasty: piękne i rozwinięte miasta, które znajdują się tuż obok pustyni, oazy i życie biegnące w dolinie Nilu. Egipt to jeden z regionów, który bardzo często staje się celem podróży Polaków. Dostęp do Morza Śródziemnego oraz Morza Czerwonego, a co za tym idzie – długie wybrzeże, czyni go atrakcyjnym turystycznie i sprawia, że to właśnie turystyka jest tu jedną z najlepiej rozwiniętych branż.

Egipt, czyli starożytność kontra współczesność

Do Egiptu poza oryginalnym krajobrazem przyciąga niesamowita historia. Starożytność i losy licznych władców są bardzo interesujące. Do dziś wiele osób zadaje sobie pytanie o to, kto naprawdę postawił piramidy. Wokół historii budowany jest cały przemysł turystyczny regionu. W sąsiedztwie najważniejszych miejsc powstają atrakcyjne kurorty z bogatą ofertą skierowaną przede wszystkim do turystów z Rosji i Europy, z czego co roku dużą grupę stanowią turyści z Polski. Poznawanie Egiptu często zaczynamy od odwiedzenia Luksoru, który leży w południowej części kraju na pięknych, zielonych terenach. To tutaj zwiedzimy zachwycające świątynie w Karnaku, w których dawniej odbywały się oryginalne rytuały, a egipska ludność przychodziła na modły. To też region, gdzie odwiedzić można cmentarze, na których złożeni zostali najważniejsi królowie i królowe. Stąd możemy również rozpocząć rejs po Nilu, który jest niezapomnianą i wręcz obowiązkową atrakcją podczas wakacji. Na stronie https://www.fru.pl/tanie-loty/do-Egipt-EG/ znajdziesz atrakcyjne oferty lotów do Egiptu, które pozwolą odwiedzić i poznać historię najważniejszych miejscowości.

Największe miasta Egiptu

Podczas poznawania Egiptu nie można pominąć stolicy kraju, czyli Kairu. Chociaż brak dokładnych danych liczbowych ze względu na stałe migracje, uważa się, że to największe miasto Bliskiego Wschodu. Spotyka i miesza się tu wiele kultur. Warto zobaczyć w Kairze piękne meczety, cytadele, grobowce Mameluków oraz liczne ruiny. To bardzo specyficzny obszar, na którym historia i współczesność się przenikają.

Na liście miejsc do odwiedzenia powinny znaleźć się również piramidy w Gizie, które budzą największe zainteresowanie zagranicznych turystów. Fascynującym miastem jest też Hurghada, raj dla miłośników plażowania i nurkowania. Gorący, suchy klimat oraz przepiękne rafy koralowe zachęcają miłośników aktywnego spędzania czasu do uprawiania licznych sportów wodnych. Bezludne wyspy niedaleko wybrzeża i wraki statków pozwalają poczuć się jak podczas poszukiwania skarbów.