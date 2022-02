Ekologiczny materac, czyli jak? 5 czynników, które musi spełnić

Wykorzystanie naturalnych materiałów wpływa pozytywnie na termoregulację organizmu. Pozwala to zapobiegać przegrzewaniu się oraz nadmiernemu poceniu. Co więcej, surowce ekologiczne ułatwiają odprowadzanie wilgoci, co wpływa korzystnie na jakość snu. Takie materace świetnie sprawdzą się o każdej porze roku, latem zabiegną przegrzewaniu się, a zimą pozwolą utrzymać odpowiednią ilość ciepła, stanowiąc dodatkową ochronę przed mrozem.

Hilding Aspre stanowi przykład naturalnego materaca piankowego, w którym do produkcji wykorzystano naturalny olej sojowy. Uzyskany efekt gwarantuje sprężystość oraz optymalną cyrkulację powietrza. Dodatkowo, druga strona materaca nasączona została olejkiem rycynowym, o silnym prozdrowotnym wpływie na nasz organizm. Jest to substancja antybakteryjna, nawilżająca oraz posiadająca właściwości przeciwbólowe.

Zachowanie odpowiedniej jakości i higieny snu

Wykorzystanie naturalnych materiałów oraz postawa proekologiczna, nie zmniejszają walorów użytkowych produktów. Ekologiczne materace Hilding dostępne w wersji sprężynowej oraz piankowej gwarantują doskonałą jakość snu. Dostosowują się do naturalnego kształtu ciała zapewniając komfort oraz niczym niezakłócony wypoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych materaców dostępnych w sklepie internetowym https://sennamaterace.pl/120-materace-120x190.