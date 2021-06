Elektroniczne zarządzanie dokumentacją fundamentem cyfrowej transformacji w administracji

Czym jest system EZD?

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to dedykowany system informatyczny, który umożliwia udokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz przechowywanie i tworzenie dokumentów elektronicznych. Pisma te przyjmują postać plików tekstowych, graficznych, muzycznych, filmowych lub mieszanych, które są rezultatem pracy z danym programem komputerowym i możliwe jest ich zapisanie, a następnie odczytanie. System EZD posiada cechy dokumentu, co oznacza, że potwierdza fakt zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. W związku z tym może stanowić dowód w procedurach prawnych. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją może być także wykorzystywane do prowadzenia tzw. spisu spraw (tzw. dziennika korespondencyjnego dla spraw), które ze względu na swój charakter zostały załatwione w tradycyjnej, papierowej formie.

Jakie wymagania musi spełniać system EZD?

Systemy EZD, które są używane w polskich instytucjach muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 nr 206 poz. 1518). Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia, z punktu widzenia archiwów państwowych i umożliwienia przekazywania materiałów archiwalnych, jak i zarządzania dokumentacją niearchiwalną, tego typu system powinien m.in.:

umożliwiać grupowanie dokumentacji w akta spraw na podstawie wykazu akt,

wspomagać czynności dotyczące klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

zapewniać możliwość odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania prowadzonych spraw,

umożliwiać odczytanie metadanych dla każdego dokumentu,

wspomagać czynności związane z przygotowaniem dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne i ich metadane do przekazania do właściwego archiwum państwowego,

wspomagać czynności związane z brakiem dokumentacji niearchiwalnej,

zachowywać dokumenty i metadane w strukturze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy archiwalnej.

Dodatkowo system EZD używany w administracji publicznej powinien spełniać warunki elektronicznego zarządzania dokumentacją zawarte w instrukcji kancelaryjnej danej jednostki organizacyjnej.

Zastosowanie systemu EZD

Funkcjonalność systemów EZD sprawia, że jest on wykorzystywany zarówno przez organy administracji publicznej, jak i uczelnie wyższe, czy państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Elektroniczny obieg dokumentów w administracji publicznej przyspiesza załatwianie spraw, co pozytywnie wpływa na zadowolenie petentów. W przypadku administracji publicznej należy zwrócić uwagę na różnorodność organów wchodzących w jej skład, która sprawia, że nie ma możliwości przygotowania jednego, sztywnego systemu, który odpowiadałby potrzebom każdego z nich. W związku z tym, system EZD może zostać rozbudowany w zależności od potrzeb danego urzędu, np. gminy. Wiele w tym przypadku zależy od wielkości i struktury organizacyjnej jednostki, jej kompetencji, czy skali działania. Inne potrzeby w zakresie systemu EZD będzie miał organ centralny, a jeszcze inne jednostka samorządowa. W związku z tym, każdy urząd powinien wybrać system dopasowany do własnych potrzeb oraz gwarantujący odpowiednią jakość przetwarzania i obiegu dokumentów.

System EZD sprawdza się również w przypadku placówek edukacyjnych, czy uczelni wyższych. Odpowiada głównie za optymalizację procesów wewnętrznych instytucji. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją usprawnia komunikację z otoczeniem zewnętrznym, czyli innymi instytucjami, kontrahentami, a także studentami. W związku z tym należy podkreślić fakt, że system EZD nie tylko usprawnia działanie dziekanatu, czy działu administracyjnego podmiotu, ale wspomaga także kompleksową obsługę wszystkich dokumentów przychodzących i wychodzących.

Systemy EZD coraz częściej wdrażane są również w instytucjach użyteczności publicznej, co wpływa na usprawnienie ich pracy oraz skrócenie czasu realizacji konkretnych spraw i obsługi klienta. Wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów pozwala usprawnić komunikację w firmie, dzięki czemu konkretne dokumenty szybciej trafiają do odpowiednich osób, co umożliwia natychmiastowe zajęcie się sprawą i udzielenie odpowiedzi na wpływający dokument. Wdrożenie systemu EZD w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej pozwala również zoptymalizować koszty jego działu administracyjnego, dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów biurowych.

Zalety elektronicznego zarządzania dokumentacją

Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją wiąże się z wieloma korzyściami dla organizacji oraz jej klientów. Na czym one polegają? Odpowiedź na to pytanie została oparta o konkretny system, którym jest Comarch EZD. Umożliwia on elektroniczny obieg dokumentów przesyłanych poprzez platformę ePUAP lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia tego systemu jest przyspieszenie obiegu dokumentów dzięki ujednoliceniu i optymalizacji procesów wewnętrznych. System Comarch EZD ułatwia prowadzenie nowoczesnej administracji, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Jego zaletą jest również odpowiedni poziom zabezpieczenia gromadzonych danych, który zapobiega cyberatakom.

Zaletą korzystania z EZD jest również usprawnienie komunikacji wewnętrznej w jednostce. Co więcej, system umożliwia także efektywniejszą kontrolę realizowanych procesów oraz ułatwia zarządzanie zarówno dokumentacją, jak i całym działem administracji w organizacji. System elektronicznego zarządzania dokumentacją można zintegrować z innymi systemami (np. ERP lub HIS), dzięki czemu działają one w symbiozie i można wykorzystać pełnię ich możliwości.

Systemy EZD to przyszłość administracji publicznej. Ich wdrożenie jest korzystne zarówno z punktu widzenia samej jednostki, jak i jej klientów. Pozwalają odpowiednio zoptymalizować procesy, przyspieszając tym samym obsługę spraw. Wdrożenie systemu EZD to fundamentalna zmiana dla organizacji, która korzystała do tej pory z tradycyjnych systemów informatycznych. Warto jednak jej dokonać, ponieważ jest to milowy krok w kierunku cyfryzacji administracji.