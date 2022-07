Eventy online – możliwości i ograniczenia

Nie da się ukryć, że pandemia przyspieszyła digitalizację społeczności i stała się bodźcem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które w obliczu globalnego kryzysu są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. W tym czasie szczególnie mocno rozwinęła się branża wydarzeń wirtualnych. Eventy w sieci mogą być atrakcyjną alternatywą dla stacjonarnych spotkań. Należy mieć jednak świadomość, że taka forma ma zarówno liczne zalety, jak i pewne ograniczenia.

Mocne strony wydarzeń wirtualnych

Przenoszenie eventów do rzeczywistości cyfrowej daje ogromne spektrum możliwości. Spotkania odbywające się w digitalu są przede wszystkim skutecznym narzędziem komunikacji i promowania marki. W ten sposób można dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców, a brak ograniczeń geograficznych przekłada się na większą frekwencję. Realizacja eventów online wiąże się z mniejszymi kosztami produkcji. Wydarzenia organizowane w sieci wymagają oczywiście umiejętnego wykorzystania ich potencjału, zastosowania właściwych narzędzi i odpowiednich rozwiązań technicznych. Tajemnica dobrego eventu online tkwi w umiejętnym połączeniu przekazu z atrakcyjną treścią. Patrząc z tej perspektywy, zdecydowanie warto nawiązać współpracę ze sprawdzoną firmą eventową, zapewniającą pełną obsługę wydarzeń online. Kompleksową usługę obsługi eventów realizowanych w sieci, promocję, przygotowanie platformy i materiałów oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektu oferuje m.in. zespół https://www.wydarzeniaonline.pl/. Firma ma do dyspozycji własne zaplecze studyjne w Krakowie wraz z pełną infrastrukturą, m.in. nowoczesnymi kamerami, nagłośnieniem, oświetleniem, systemami realizacji wizji itp. W przypadku imprez organizowanych w plenerze należy liczyć się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – przy eventach zdalnych takiego problemu nie ma. Z wydarzeń organizowanych w digitalu można wreszcie pozyskiwać wartościowe informacje, które mogą stać się bazą do dalszych działań marketingowych. Nie musimy obawiać się też zagrożeń epidemiologicznych.

Słabe strony eventów online

Eventy online są w stanie zastąpić tradycyjne wydarzenia, ale tylko w pewnym stopniu. Choć transmisje online stanowią doskonałe uzupełnienie eventów w świecie realnym, należy mieć świadomość ich ograniczeń. Żadna impreza w Internecie nie jest w stanie zastąpić tego, co w eventach offline najcenniejsze, czyli bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami. Żywą relację między publicznością, prelegentami a organizatorami niezwykle trudno czymkolwiek zastąpić w projektach digitalowych. Podczas eventów stacjonarnych można zapewnić widzom dodatkowe atrakcje towarzyszące wydarzeniu, np. afterparty, które spowodują, że spotkanie zapadnie im w pamięć i będzie lepiej rozpoznawalne. Dla organizatora to większe możliwości oddziaływania na wszystkie zmysły uczestników i wzbudzania w nich pozytywnych emocji. Niemniej jednak, jak wielu uważa, zalet wydarzeń wirtualnych jest zdecydowanie więcej niż wad.