Evita Kanon - skuteczny w ochronie i nawożeniu upraw

Evita Kanon - bogactwo pierwiastków w jednym produkcie

Evita Kanon to preparat zawierający cała gamę korzystnych dla roślin pierwiastków, dzięki które odżywiają i wzmacniają roślinę na każdym etapie wzrostu. Nawóz wspiera gospodarkę wapniową organizmów roślinnych, a także dostarcza jej składników pokarmowych takich jak różne formy łatwo przyswajalnego azotu (są to m.in. azot całkowity - 14%, azot azotanowy -10% czy azot amidowy 4%) a także inne mikroelementy takie jak pięciotlenek fosforu, tlenek potasu, cynk, żelazo, molibden czy bor. Wszystkie związki tworzą kompleksowy zestaw stymulujący roślinę do prawidłowego wzrostu.