Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest - Największe Święto Fantastyki i Popkultury na Lubelszczyźnie

Strefa Gier

StarFest nie zapomina o miłośnikach gier planszowych i rozrywki wirtualnej. W specjalnie przygotowanej strefie Games Room uczestnicy mogą zapoznać się z najnowszymi tytułami z gatunku fantasy i science fiction, a także wziąć udział w turniejach, które przyciągają zarówno doświadczonych graczy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z grami. To idealne miejsce, by spróbować swoich sił w wirtualnym świecie, a także zanurzyć się w fascynującym świecie gier planszowych, które rozwijają taktyczne umiejętności i kreatywność graczy. Games Room oferuje coś dla każdego, niezależnie od preferencji, zachęcając do eksploracji różnych form rozrywki.

Strefa dla dzieci

Jedną z misji festiwalu jest usuwanie bariery międzypokoleniowej i dbanie o to, by pasja do fantastyki była przekazywana także najmłodszym. Strefa dla dzieci to miejsce, gdzie najmłodsi uczestnicy festiwalu mogą odkrywać świat fantazji i nauki w sposób dostosowany do ich wieku. Organizowane są tu różnorodne warsztaty, gry i zabawy, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci, pozwalając im na pełne zaangażowanie w festiwalową przygodę. To także doskonała okazja do stworzenia wspólnych wspomnień rodzinnych.