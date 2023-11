Firany żakardowe — Czy firany do domu to dobry wybór?

Firany żakardowe to świetny pomysł na praktyczną dekorację okienną w naszym domu. Nikomu chyba nie trzeba udowadniać, że firanki w oknach to świetna dekoracja, która dodaje wnętrzu wiele przytulności, a dodatkowo jest praktyczna. Firany żakardowe pozwalają zachować więcej prywatności, a jednocześnie przepuszczają światło słoneczne do środka pomieszczenia. Materiał żakardowy pozwala na tworzenie różnorodnych wzorów i kolorów. Mamy wybór spośród wielu opcji, tak by jak najlepiej dopasować firany żakardowe do wnętrza naszego salonu, kuchni lub sypialni. Wybór firan żakardowych na pewno będzie satysfakcjonujący i to niezależnie od stylu, w jakim wykonane jest wnętrza naszego domu.

Firany żakardowe — Firanki których nie trzeba prasować!

Firany żakardowe mają masę zalet! Te wyjątkowe dekoracje okienne wykonane z materiału, żakardowego znane są z wyjątkowego wzornictwa i faktury oraz z tego, że nie trzeba ich prasować. Firany żakardowe są bardzo efektywne — wzornictwo na firankach zazwyczaj jest klasyczne i luksusowe, a czasem subtelne i eleganckie. Pamiętajmy jednak by zaraz po wypraniu rozwiesić firany żakardowe. Dzięki temu unikniemy konieczności prasowania ich a materiał pięknie ułoży się samodzielnie. Firany żakardowe są zazwyczaj delikatne, co pozwala to na naturalne przepuszczanie światła naturalnego i daje świetny efekt. Firany żakardowe tworzą miłą atmosferę i optycznie powiększają przestrzeń. Żakard jest również bardzo wytrzymały, a firany wykonane z tego materiału są odporne na zużycie. Pamiętajmy jednak by zawsze stosować się do zaleceń producenta co do pielęgnacji danych firanek żakardowych.

Firany żakardowe na z metra czy gotowe?

Kiedy już zdecydujesz się na wybór firan żakardowych do swojego mieszkania i zmierzysz okna, to na pewno podczas poszukiwań natkniesz się na firany żakardowe gotowe lub firany żakardowe tzw. z metra. Przyjrzyjmy się zatem zaletom i wadom obu tych opcji: