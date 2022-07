Firmowy samochód bez dużych kosztów? Wypróbuj leasing online

Elastyczne finansowanie gotówka, wynajem lub leasing

Na portalu mAuto znajdziesz samochody, których zakup sfinansujesz w dowolnie wybrany sposób. Czasem, np. gdy firma dysponuje nadwyżką budżetu, najkorzystniej będzie sięgnąć po gotówkę. A może pieniądze bardziej potrzebne są teraz na inne inwestycje, natomiast wysokie podatki wciąż zachęcają do szukania oszczędności? Leasing jest dla Ciebie. Najem samochodu jest odpowiedni np. dla tych firm, w których najważniejszy jest nowoczesny wizerunek. Bez formalności związanych ze sprzedażą i kupnem możesz wymienić auto na najnowszy model.

Samochody poleasingowe w doskonałym stanie technicznym

Z mAuto znajdziesz samochody nie tylko nowe, ale też używane, również dostępne w leasingu. Nie mają one jednak nic wspólnego z tym, co znajdziesz w typowym komisie. Pochodzą wyłącznie z polskich salonów. To poleasingowe auta, które były traktowane z dbałością. Można je kupować w ciemno, ponieważ są w doskonałym stanie technicznym potwierdzonym certyfikatem DEKRA.

Na portalu mAuto znajdziesz nie tylko dokładne, wysokiej jakości zdjęcia każdego egzemplarza, ale też podgląd VirtualCar 360. Wszystko po to, żebyś mógł na niego spojrzeć tak, jakbyś sam tam był. Unikniesz więc sytuacji, w której wygląd pojazdu będzie dla Ciebie niewystarczający. W razie czego już po dostarczeniu go pod drzwi masz możliwość zwrotu.

Leasing online, samochody elektryczne i dostawa do domu

Marka mAuto postawiła sobie za cel maksymalne uproszczenie formalności związanych z leasingiem. Dzięki temu cały proces może się odbyć w pełni cyfrowo. Na stronie można wybrać poszukiwane auto, jego sposób finansowania i dodatkowe usługi i zostawić swoje dane. Następnie należy ustalić szczegóły z doradcą. To ogromna oszczędność czasu, którą można poświęcić na bardziej produktywne działania w firmie.

Pionierskie jest również jej podejście do samochodów elektrycznych. Te eksponowane są na stronie na równi z pozostałymi. Ich wybór ułatwi pomoc w ubieganiu się o dotację z programu „Mój elektryk”. Może i Twoja firma marzy, by dołączyć do walki o lepsze jutro planety?