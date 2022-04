Firmowy samochód elektryczny? Poznaj szczegóły programu „Mój elektryk”

Czym jest program „Mój elektryk”?

„Mój elektryk” to program, który powstał z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To rozwiązanie kierowane do przedsiębiorców – mogą skorzystać z bezzwrotnego wsparcia finansowego przy zakupie zeroemisyjnych samochodów osobowych oraz dostawczych. W ramach programu można uzyskać dopłatę nawet o wysokości 70 tys. zł.

Wnioski o uzyskanie dotacji można składać od 22 listopada 2021 roku do 30 września 2025 roku. Przy dopełnianiu formalności możesz skorzystać z pomocy mLeasing i zyskać dopłatę w ramach umowy leasingowej.

Firmowy samochód elektryczny – dlaczego warto?

Wybór firmowego samochodu elektrycznego w ofercie leasingu to nie tylko oszczędność w sferze finansowej. Wiąże się z nim także kilka dodatkowych korzyści.

Kierowcy samochodów elektrycznych zyskują możliwość korzystania z buspasów. Dzięki temu omijasz korki i zyskujesz czas.

Samochód elektryczny to także oszczędność w przypadku konieczności parkowania w mieście. Ze stref płatnego postoju możesz korzystać bezpłatnie.

Koszty ładowania samochodów elektrycznych są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych paliw. To oznacza obniżenie kosztów eksploatacji.

Wiele nowoczesnych firm wykazuje troskę o środowisko naturalne. Leasing samochodu elektrycznego buduje wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Wnioskuj z mLeasing – skorzystaj z doświadczenia specjalistów

Do udziału w programie „Mój elektryk” możesz wnioskować za pośrednictwem mLeasing. Proces składania wniosku jest prosty:

wybierasz samochód elektryczny – doradca mLeasing sprawdzi, czy pojazd spełnia wymagania programu,

– doradca mLeasing sprawdzi, czy pojazd spełnia wymagania programu, wniosek o dotację i leasing składasz jednocześnie – następnie przechodzą proces weryfikacji,

– następnie przechodzą proces weryfikacji, po zaakceptowaniu wniosków podpisujesz umowę i odbierasz samochód.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia mLeasing? Auto możesz nabyć w formie leasingu lub najmu – dzięki temu nie obciążasz firmowego budżetu. Dodatkowo uzyskana dotacja może pokryć wysokość opłaty wstępnej.

Jednocześnie zyskujesz kompleksowe wsparcie doradców – zarówno w kwestii leasingu, jak i programu „Mój elektryk”. Konsultanci przeprowadzą Cię przez cały proces i odpowiedzą na wszystkie pytania.