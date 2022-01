Folia stretch czy pre-stretch - której używać?

Standardowa folia stretch

Folia stretch to typ materiału, z jakim zdecydowana większość osób ma do czynienia na co dzień. To właśnie w nią owijane są przesyłki, jak również wybrane produkty spożywcze (np. grzyby – po uprzednim umieszczeniu w pojemniku). Opisywany typ folii cechuje się dużym stopniem elastyczności, rozciągliwości, jak również bardzo wysokim stopniem odporności na przebicie, w związku z czym świetnie sprawdza się w roli materiału opakowaniowego. Do jej produkcji wykorzystywane są polimery i kopolimery etylenu. To właśnie dzięki nim popularny stretch może poszczycić się tak dużą elastycznością, idącą w parze z możliwością zmiany kształtu. O jak dużej elastyczności mowa? Otóż wybrane rodzaje folii stretch mogą rozciągać się aż 5-6 razy w porównaniu do swoich pierwotnych gabarytów. Co jednak najciekawsze to fakt, iż zachowują one swoje właściwości nawet po rozciągnięciu. Folia może posiadać zarówno strukturę wielowarstwową, jak i jednowarstwową. Aktualnie na polskim rynku dostępne są dwa rodzaje folii stretch: samoprzylepne i folie grube. Folie samoprzylepne posiadają grubość zaledwie około 5-20 mikronów i stanowią one rodzaj folii opakowaniowych. Z kolei folie grube posiadają 20-30 mikronów. Jednym z najpopularniejszych rodzajów opisywanego rozwiązania jest folia stretch z PVC (polichlorku winylu) stosowana z reguły do pakowania produktów spożywczych. To właśnie z nią większość z nas ma do czynienia na co dzień.

Folia pre-stretch

Odmianą klasycznej folii stretch jest pre-stretch czyli tzw. folia wstępnie rozciągnięta.

Materiał ten produkowany jest z tworzywa sztucznego w procesie wylewania (CAST) lub w technologii wydmuchu (BLOWN). A prościej? Mówiąc wprost; aby powstała folia pre-stretch należy wykonać proces rozciągania folii stretch aż do uzyskania odpowiedniej grubości (z reguły wynosi ona 8-10 mic). Warto dodać, iż pre-stretch – mimo rozciągania – cechuje się wysokim stopniem wytrzymałości oraz odporności na przebicia. Dzięki temu – choć jest ona cieńsza, niż klasyczny stretch – nie ma potrzeby owijania towarów (o standardowych gabarytach) w większą ilość warstw.

Wytrzymałość

Jak wspominaliśmy, folia pre-stretch rozciągana jest już na etapie produkcji co w praktyce oznacza, że jest ona cieńsza, niż klasyczny, streczowy wariant. W związku z powyższym posiada ona nieco mniejszy stopnień odporności na przebicia (choć nadal jest on stosunkowo wysoki). Z kolei rozciąganie folii stretch ma miejsce dopiero na etapie pakowania towarów, dzięki czemu mamy możliwość samodzielnego dostosowania materiału do przesyłanych artykułów. Naturalnie z uwagi na nieco większą grubość jest ona także bardziej wytrzymała.

Koszt zakupu

Folia pre-stretch charakteryzuje się ma tyle wysoką wytrzymałością, że nie ma potrzeby owijania standardowych przesyłek większą ilością warstw, niż miałoby to miejsce w przypadku folii sterczowej. W związku z powyższym jest ona bardziej wydajna od wersji standardowej, co naturalnie przekłada się na niższy koszt zabezpieczenia produktów.

Klasyczny stretch czy pre-stretch – na którą folię się zdecydować?

Tak naprawdę odpowiedź na tak postawione pytanie uzależniona jest bezpośrednio od naszych potrzeb. Jeśli priorytetem jest dla ciebie trwałość i chcesz, aby przesyłka pozostała nienaruszona nawet podczas wymagającego transportu, to lepszym rozwiązaniem będzie wybór klasycznej folii stretch. Jeśli natomiast wysyłane przez ciebie produkty mają standardowe wymiary, a ich transport będzie stosunkowo krótki (lub też odbywać się będzie po równej drodze) to z powodzeniem możesz sięgnąć po folię pre-stretch.