Fotelik samochodowy obrotowy - czy warto?

Warto zdecydować się na fotelik samochodowy obrotowy, który może być używany od 1. dnia do 4. roku życia. Zapewnia jednocześnie oszczędność i spokojną podróż, dokądkolwiek chcecie.

Obrotowy fotelik samochodowy z ISOfix

Fotelik samochodowy obrotowy pojawił się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Mimo krótkiej obecności w naszych sklepach, już podbił serca tysięcy użytkowników. Co sprawia, że rodzice tak chętnie go wybierają? To przede wszystkim fakt, że stanowi połączenie fotelika dla niemowlaka i modelu dla przedszkolaka. Zanim więc przejdziemy do poznawania jego najważniejszych cech i funkcjonalności, już wiemy, że realnie oszczędzamy pieniądze. Rodzice nie muszą kupować kolejnych modeli co kilka miesięcy, gdy dziecko odrobinę podrośnie. Pamiętaj jednak, że to nie pieniądze są najważniejszym kryterium podczas wybierania. Co więc wyróżnia obrotowy fotelik tyłem do kierunku jazdy do 18 kg?

Zwróć uwagę, że proponowane od kilku lat modele pozytywnie przechodzą wszystkie testy zderzeniowe. Obrotowy fotelik samochodowy musi być przede wszystkim bezpieczny, dlatego warto wybierać rozwiązania sprawdzone i posiadające stosowne certyfikaty. Warto także podkreślić, że sprawnie łączą w sobie wysoką jakość i funkcjonalność - rodzic może bez trudu obrócić ich siedzisko w stronę drzwi, co zapewnia mu nieskrępowany dostęp do pasów bezpieczeństwa, by móc dokładnie zapiąć w nich dziecko.

Należy podkreślić, że bezpieczeństwo gwarantowane przez montaż tyłem do kierunku jazdy czy wygoda w czasie wkładania i wyjmowania dziecka to nie wszystko, co oferuje nowy fotelik samochodowy obrotowy. Jest także niezwykle łatwy w montażu. Wyróżnia go bardzo intuicyjna metoda instalacji, która nie sprawia trudności nawet zupełnie początkującemu rodzicowi czy chwilowemu opiekunowi. Ważne jest także to, że nowoczesny obrotowy fotelik dla dziecka posiada innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki którym pasuje do zdecydowanej większości samochodów – takie rozwiązanie znajdziecie w fotelikach skandynawskiej marki BeSafe. Z powodzeniem może być wykorzystywany nawet w modelach sportowych. Oznacza to, że rodzice nie muszą już dostosowywać całego swojego życia, by móc swobodnie żyć z noworodkiem.