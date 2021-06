Foteliki z bazą ISOfix dla starszych dzieci - jaki wybrać?

Wszystkie foteliki z bazą ISOfix muszą być odpowiednio dopasowane do wieku i wagi podróżującego malucha - niezależnie od tego, czy to model 0-13 kg, czy też rozwiązanie dla starszaków. W okresie od 4. do 12. roku życia przedszkolak rośnie i zmienia się w dziecko szkolne, a więc jego wymiary ulegają istotnej zmianie. Producenci muszą brać to pod uwagę w swoich projektach, udostępniając możliwość regulowania oparcia w zakresie od 100 do 150 cm. Nowoczesny fotelik ISOfix od marki BeSafe, pokrętła do zmiany wysokości posiada umieszczone po zewnętrznej stronie, a więc rodzice zyskują komfortowe warunki do dopasowania ustawień, podczas gdy maluch jest już w foteliku. To nie tylko wygoda, ale także dodatkowe zabezpieczenie - dorośli zyskują bowiem pewność, że ich pociechy są prawidłowo zapięte pasami.

Mówiąc o komforcie podróży, nie możemy zapominać, że dzieciaki w wieku od 4. do 12. lat wciąż bardzo często zapadają w drzemki. Jeśli więc chcemy kupić dobry fotelik samochodowy ISOfix, musimy wybrać model, który zapewnia im do tego odpowiednie warunki. Bardzo ważna jest możliwość odchylenia oparcia, ale liczy się również projekt zagłówka - musi on bowiem jednocześnie wspierać główkę w czasie snu i zapewniać dobrą widoczność podczas jazdy.

Fotelik ISOfix - najlepszy wybór dla twoich dzieci

Każdy rodzic chce, by jego dziecko zawsze podróżowało w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Producenci odznaczający się największym doświadczeniem i cieszący zaufaniem na całym świecie od dłuższego czasu oferują rozwiązania bogate w zaawansowane technologie. To właśnie dzięki nim oferowane przez nich produkty przechodzą pozytywnie najbardziej skomplikowane testy zderzeniowe. Jeśli zależy ci na spokojnych podróżach całą rodziną, zwróć uwagę na foteliki z bazą ISOfix, które wyróżniają się znacznie większą stabilnością niż ich odpowiedniki zapinane pasami. Dokładnie przeanalizuj wszystkie oferowane funkcjonalności i wybierz model, który precyzyjnie odpowiada twoim potrzebom.