Fotowoltaika – modna i tania

Grupy Blachotrapez nie trzeba nikomu przedstawiać. To firma z długimi tradycjami rodzinnymi, której korzenie sięgają 1969 roku, kiedy to Jan i Teresa Luberda założyli na Podhalu małą firmę dekarską. Państwo Luberda doskonale znali się na swoim fachu, a dzięki ponadczasowym wartościom, góralskiemu samozaparciu, wytrwałości i ciągłemu dążeniu do doskonałości rozwinęli swoją firmę do skali, o jakiej nawet kiedyś nie marzyli. Dziś Blachotrapez produkuje i sprzedaje pokrycia dachowe i elewacyjne oraz pokrewne dodatki w tym akcesoria dachowe, obróbki blacharskie, systemy rynnowe w całym kraju i za granicą. Co więcej łącząc doświadczenie i precyzję z ogromną pasją i chęcią ciągłego rozwoju wyznacza taż nowe standardy w branży.

I właśnie taką nowinką są rozwiązania fotowoltaiczne. Są wyjątkowe, ponieważ firma zna się na dachach, jak nikt. Potrafiła opracować specjalny, dedykowany system montażu na produkowanych przez nią poszyciach dachowych.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej, która produkuje prąd z energii społecznej możemy znacznie zmniejszyć rachunki za media. Fotowoltaika pozwala na uniezależnienie się od dostawców prądu. Skorzystać mogą właściciele domów, budynków firmowych lub przemysłowych i wielu innych.

Instalacja to nie tylko panele widoczne na dachach. To cały zestaw urządzeń, dzięki którym możliwe jest skuteczne przekształcenie promieniowania słonecznego w energię elektryczną pozwalające na oświetlenie budynku, a także zasilenie znajdujących się w nim urządzeń.

Ponieważ montaż instalacji wiąże się z kosztami warto sięgnąć po sprzęt, który w niezawodny i efektywny sposób będzie się sprawdzał na przestrzeni co najmniej 20-30 lat. Co więcej zdając się na wsparcie Blachotrapezu z instalacją dostaniemy magazyn energii od Revolt Energy, który pozwola gromadzić wygenerowaną energię elektryczną by wykorzystać ją w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub w momencie gdy instalacja nie pracuje.

Jeśli zdecydujemy się na współpracę z Revolt Energy możemy liczyć na ich pomoc w uzyskaniu najbardziej atrakcyjnego, dostępnego na rynku finansowania i odroczenie płatności kredytowej w czasie. Pracownicy firmy podpowiedzą też, z jakich ulg możemy skorzystać np. inwestycja w fotowoltaikę to możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 25 proc., którą można odliczyć od podatku rolnego. Oszczędzone pieniądze zainwestuj w rozwój swojego gospodarstwa.

Co więcej montaż zrealizowany będzie do 14 dni, a w przypadku opcji „Montaż express” nawet do 5 dni. Żeby jeszcze bardziej pomóc klientom firma w ich imieniu przygotowuje i składa dokumentację potrzebną do przyłączenia instalacji do sieci OSD.