Fotowoltaika w Polsce - statystyki. Jak dobrze wybrać instalatorów?

Według szacunków ekspertów branża OZE wchłonie w przyszłości kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Wybierając firmę, warto pamiętać, że tylko właściwie wykonana instalacja zapewnia odpowiednią ilość energii. Dlatego warto sprawdzić, czy instalatorzy mają ukończoną szkołę w tym kierunku.

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce w liczbach

Od kilku lat trwa boom na instalacje fotowoltaiczne. Decydują się na nią właściciele małych i dużych domów, mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Wpływ na to ma wiele czynników, między innymi chęć bycia bardziej niezależnym od wzrostów cen prądu.

W grudniu 2021 roku zainstalowana moc fotowoltaiki była równa 7670 MW. W porównaniu z grudniem 2020 roku to wzrost o 93,6%. Przeciętna instalacja z grudnia 2021 roku miała moc 10,43 kW .

W 2021 roku instalatorzy zamontowali blisko 400 tys. instalacji. Ich łączna moc wyniosła 3774,71 MW. Rekordowym dniem pod względem wyprodukowanej przez panele energii w 2021 roku był 11 maj. Panele wyprodukowały w tym dniu ponad 30 tys. MWh energii elektrycznej.

Dyplomowany instalator OZE

Kluczowym elementem przy wyborze firmy, która zajmie się instalacją fotowoltaiczną jest wykształcenie instalatorów. Bezbłędnie położone panele są gwarancją produkcji energii na obliczonym poziomie. A o to przecież chodzi, by prąd płynął w takiej ilości, w jakiej potrzebuje go gospodarstwo domowe. Jakie wykształcenie powinien mieć instalator OZE? Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - taki tytuł można uzyskać kończąc szkołę dla dorosłych https://www.viessmann.edu.pl/. Technik energetyki odnawialnej przez trzy semestry zdobywa wiedzę teoretyczną i uczy się praktyki. Nauka kończy się egzaminem państwowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Egzamin składa się z dwóch etapów, części teoretycznej i praktycznej. Dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej daje pewność, że instalator posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do montażu paneli fotowoltaicznych.

Technik OZE zajmuje się nie tylko montażem. Zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy, o czym przeczytasz na stronie viessmann.edu.pl. Warto to wiedzieć z kilku względów, jak choćby dlatego, że wiemy z jakim problemem można się do niego zgłosić.

Często ufamy na słowo, nie sprawdzając wykształcenia instalatorów. Natomiast fotowoltaika to nie jest wydanie kilkudziesięciu złotych, dlatego warto zapytać o wykształcenie i dyplom.

