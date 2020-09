Frankowicze wygrywają w sądach

Skoro konsument nie jest związany zapisami umownymi, które dotyczą przeliczeń walutowych to należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy taka umowa nadaje się do wykonania. Jeżeli w wyniku analizy Sąd dojdzie do przekonania, że umowa nie może być wykonana wówczas stwierdza jej nieważność już od momentu zawarcia. Natomiast jeżeli Sąd stwierdzi, że umowa bez postanowień dotyczących przeliczeń kursowych może być dalej wykonywana wówczas ustala, że kredyt powinien być potraktowany jako zwyczajny kredyt złotowy („odfrankowienie”) ale z oprocentowaniem LIBOR (znacznie niższym niż WIBOR przy typowych kredytach złotowych).

Skoro umowa jest nieważna to nie było również podstawy prawnej do wzajemnych świadczeń pomiędzy stronami tzn. Bank nie był zobowiązany do wypłaty kredytu, a kredytobiorca nie był zobowiązany do zapłaty rat, prowizji, ubezpieczeń etc.

Skutkiem nieważności jest zatem możliwość domagania się przez kredytobiorcę zwrotu wpłaconych do Banku kwot (rat kredytu, prowizji, ubezpieczenia niskiego wkładu i in.), co najmniej do wysokości różnicy pomiędzy sumą wpłaconych rat i prowizji, a otrzymanym kredytem (tzw. teoria salda). Niemniej w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że kredytobiorca frankowy może domagać się zwrotu wszystkich nieprzedawnionych wpłat niezależnie od tego ile Bank wypłacił kredytu na podstawie umowy (tzw. koncepcja dwóch kondycji – por. orzeczenie Sądu Najwyższego dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt V CSK 382/18). Poza tym skoro umowa jest nieważna tym samym nie było podstawy do wpisu hipoteki obciążającej nieruchomość konsumenta w konsekwencji czego możliwe jest jej wykreślenie.

Jeżeli umowa zostanie „odfrankowiona” tzn. uznana za kredyt złotowy pozbawiony przeliczeń walutowych wówczas okazuje się, że płacone przez wiele lat raty kredytu były zawyżone z uwagi na stosowanie do wyliczeń kursów CHF . A tym samym kredytobiorcy nadpłacali raty kredytu, wskutek czego mogą domagać się zwrotu dokonanych już nadpłat jak również żądać ustalenia, że nie są związani przelicznikiem kursowym co wpływa na niższe raty w przyszłości.

Poza tym, że Banki same mogły ustalać kursy waluty szwajcarskiej stosowane do przeliczeń to jednocześnie w wielu umowach znajduje się tak zwany spread walutowy będący dodatkowym i ukrytym wynagrodzeniem Banku. Spread walutowy najprościej mówiąc to wynagrodzenie jakie pobierają kantory walutowe za transakcje wymiany waluty. Jest to różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży. W wielu umowach wypłacona kredytobiorcy kwota była przeliczona według kursu kupna ustalanego przez Bank, a spłaty odbywały się wg kursu sprzedaży (także ustalanego przez Bank). Kurs kupna to kurs niższy, przeliczenie kwoty udzielonego kredytu przez ten kurs prowadziło do błędnego przyjęcia, iż kredytobiorca otrzymał większą ilość franków. Kurs sprzedaży to kurs wyższy (kurs po którym kantor sprzedaje walutę) przeliczanie spłacanej raty z CHF na PLN przez ten kurs sprawiało, że była ona wyższa niż w przypadku gdyby zastosowano również kurs kupna po którym Bank przeliczył wypłaconą kwotę kredytu. W konwencji Bank po wypłacie kredytu w walucie PLN zawyżył saldo zadłużenia wyrażone w CHF. A następnie przy płatności rat zawyżał kwotę raty poprzez stosowanie kursu sprzedaży.

Od czego zależy wygrana ?

Wygrana zależy od wieli czynników, wśród najważniejszych wymienić należy: treść umowy, umiejętne skonstruowanie roszczeń w pozwie, ilość wpisanych wobec Banku klauzul w rejestrze UOKiK. Z pewnością na wygraną duży wpływ ma wybór pełnomocnika, który będzie prowadził sprawę. Ważnym jest aby podczas trwającego przez wiele miesięcy (a coraz częściej i lat) postępowania odpisywać na wszystkie pisma formułowane przez Bank, których objętość często jest równa ryzie papieru.

Jak nie dać się oszukać ?

Wysokie wygrane w sprawach frankowych sprawiają, że poza kancelariami prawnymi, radcami prawnymi i adwokatami dochodzeniem roszczeń frankowych zaczęły zajmować się firmy odszkodowawcze. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że firmy odszkodowawcze pośredniczą w prowadzeniu sprawy. W rzeczywistości w postępowaniu sądowym pokrzywdzony kredytobiorca jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata. Zlecając sprawę do prowadzenia firmie odszkodowawczej korzystamy z pośrednika, który poza wynagrodzeniem kancelarii prawnej dolicza swoją (niemałą) prowizję.

Wobec wielości kancelarii prawnych potencjalnie zajmujących się dochodzeniem roszczeń frankowych najlepiej wybrać taką z doświadczeniem w sprawach frankowych, która ma już prawomocne wygrane na swoim koncie. Umowę regulującą zasady współpracy z kancelarią najlepiej zawrzeń na piśmie, tak aby uniknąć ewentualnych niejasności.

Odległość nie ma znaczenia !

Odległość kancelarii od miejsca zamieszkania kredytobiorcy nie ma znaczenia. Wymiana dokumentów pomiędzy kancelarią, a klientem odbywać się może mailowo lub korespondencyjnie, a samo prowadzenie rozmów również telefonicznie. Większość pracy prawnicy wykonują w kancelarii pisząc pozwy i odpisując na obszerne pisma Banków. W chwili obecnej z uwagi na fakt, że większość umów jest unieważniana, prowadzenie sprawy może ograniczać się do jednej ewentualnie dwóch rozpraw.

