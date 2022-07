Fundusze Europejskie i wizja – przepis na sukces

WCZORAJ

Młodzi, ambitni, pełni pomysłów oraz nadziei – tacy właśnie byli Michał i Kinga, kiedy po rocznym pobycie na praktykach w Rzymie stwierdzili, że czas wziąć przyszłość w swoje ręce. Wiara to jedno, ale przekucie myśli w działania wymagało od nich również niezwykłej odwagi i kreatywności. Fundusze Europejskie pojawiły się w ich życiu już na początku drogi zawodowej jako stomatologów – obecność nowych możliwości w Polsce była jednym z powodów, dla których ten zgrany duet postanowił wrócić do ojczyzny. Środki pozyskane między innymi z programu operacyjnego ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) pozwoliły wdrożyć pierwsze skromne inwestycje. Wówczas nie wiedzieli jeszcze, że będzie to początek pięknej przygody, która przysłuży się do rozwoju nie tylko ich jako przedsiębiorców, ale również całej implantologii na Lubelszczyźnie. Rozważne decyzje wynikające z obserwacji rynku, ale i gotowość do podjęcia ryzyka były strzałem w dziesiątkę – jako Implantik wykorzystali zarówno świeże spojrzenie na branżę stomatologiczną, jak i potencjał najnowszej technologii cyfrowej. Dzięki Funduszom Europejskim stali się prekursorami nowej jakości wśród usług stomatologicznych i protetycznych – zakup innowacyjnych urządzeń opartych na nowatorskich zdobyczach nauki (na przykład tomografu 3D czy systemu CAD/CAM) pozwolił na przeniesienie kompleksowej obsługi pacjenta na wyższy, nieznany dotychczas poziom. Kwestią czasu było więc uświadomienie sobie, że dalszy rozwój będzie stanowił już nie tylko ewentualność, lecz niecierpiącą zwłoki konieczność.

DZIŚ

Wynajmowany lokal szybko przestał być wystarczającą przestrzenią do wielokierunkowego rozwoju – z pomocą dofinansowania z UE powstała zatem dzisiejsza siedziba kliniki Implantik usytuowana w malowniczym Krasnymstawie. Nacisk na najwyższe standardy w obsłudze pacjentów przyniósł nadspodziewane owoce – choć 400 m2 brzmi jak spora powierzchnia użytkowa, dzięki możliwościom uzyskanym poprzez Fundusze Europejskie na horyzoncie coraz wyraźniej kreśli się potrzeba powiększenia tego miejsca. Kinga i Michał regularnie korzystają z dofinansowań z UE i otwarcie przyznają, że wsparcie generowane przez te środki jest wprost nieocenione. Klucz do sukcesu? Jest ich zapewne cały pęk, ale kluczowym nomen omen ogniwem jest starannie określona wizja: nieustanne stawianie pacjentów na pierwszym miejscu i roztropne korzystanie z najnowszych zdobyczy technologicznych. Ten pierwszy aspekt to zasługa niezwykłego profesjonalizmu właścicieli, przewaga technologiczna natomiast zostaje zapewniona dzięki Funduszom Europejskim. Niezaprzeczalnym potwierdzeniem na trafność tych działań są liczne nagrody, jakimi dotychczas uhonorowani zostali Kinga i Michał – „Najlepszy Gabinet Stomatologiczny w Polsce”, „Luksusowa Marka Roku” czy godna podziwu nominacja do konkursu „Lider innowacji 2021” mówią same za siebie.

JUTRO

W jakich barwach rysuje się przyszłość kliniki Implantik? Właściciele nie mają wątpliwości – absolutnym priorytetem jest holistyczna obsługa pacjenta. Powstała przy klinice strefa wellness zostanie rozbudowana tak, aby zapewniać pacjentom maksymalny komfort i trwałe efekty działań stomatologicznych i protetycznych. Dostępna w klinice endermologia i szeroki wachlarz zabiegów upiększających pozwalają bowiem niwelować zmiany skórne wynikające z zabiegów na zębach, a co za tym idzie, skutecznie potęgują zadowolenie pacjentów z efektu końcowego. Właściciele kliniki Implantik zamierzają również nieprzerwanie kontynuować wdrażanie najnowszych technologii i zgodnie przyznają, że bez Funduszy Europejskich na pewno nie byliby dziś w tym bardzo satysfakcjonującym ich miejscu. Choć środki finansowe pozwalają zobaczyć fizyczne skutki rozwoju, poczucie spełnienia wynikające z dawania społeczeństwu czegoś wartościowego nie ma żadnej ceny. Wystarczy tylko i aż wizja. Jeśli ją posiadasz, zaryzykuj – masz pełne wsparcie Funduszy Europejskich.