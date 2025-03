Fundusze Europejskie na wsparcie ochrony bioróżnorodności

Dbałość o środowisko naturalne jest obecnie bardzo istotną kwestią, co uwzględnia również program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach którego przewidziano wsparcie działań w tym zakresie. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty obejmujące m.in. działania ochronne mające na celu zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt. Przewiduje się również możliwość przebudowy lub remontu ośrodków edukacji ekologicznej, w tym doposażenie zaplecza dydaktycznego czy rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego

na obszarach cennych przyrodniczo. Przyczyni się to do ograniczenia antropopresji

i zahamowania degradacji środowiska naturalnego.

O dofinansowanie w ramach naboru będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi, ośrodki edukacji ekologicznej, Spółki Wspólnot Gruntowych, organizacje pozarządowe, Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, związki wyznaniowe, czy też podmioty ekonomii społecznej.

Nabór wniosków w ramach Działania 3.10 rozpocznie się 3 kwietnia br. i potrwa

do 29 maja 2025 roku. Szczegóły naboru wraz z dokumentacją zostaną udostępnione na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl w zakładce Nabory w dniu ogłoszenia naboru

tj. 20 marca 2025 roku.

