Funduszowa inspiracja

Farming Simulator 22: Nowe siewniki, pielniki i sadzarki (wideo)

Miesiąc bez nowego dodatku do Farming Simulator 22 to miesiąc stracony. Dzisiaj twórcy ponownie stawiają graczy przed dylematem, na co wydać 41,99 złotych i proponują m.in. siewniki do siewu punktowego, kultywatory i inne pielniki plus odświeżoną mapę AgroVation. Co jeszcze znajdziemy w Horsch AgroVation Pack?