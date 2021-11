Gala Przedsiębiorczości

25 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Gala Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich. Najważniejszym wydarzeniem było uhonorowanie Liderów Innowacji 2021. Uroczysty list od wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina odczytał Marszałek Województwa Lubelskiego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ze względu na ograniczenia sanitarne bezpośrednio w Gali udział wzięło kilkadziesiąt osób, ale dzięki streamingowi wydarzenie mogły obejrzeć na żywo setki gości.

Małgorzata Jarosińska–Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej połączyła się on-line z uczestnikami Gali. Złożyła gratulacje nominowanym przedsiębiorcom, podkreślając ich zaangażowanie, trud pracy i determinację, który musieli włożyć aby osiągnąć sukces.

- Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają powstawanie innowacyjnych produktów i usług, czego przykładem są dzisiejsi laureaci. Pamiętajmy że jednym ze źródeł sukcesu jest efektywna współpraca nauki z biznesem, która umożliwia konkurowanie polskim projektom na rynkach nie tylko rodzimych, ale też globalnych. - podkreśliła Małgorzata Jarosińska–Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - Mam nadzieję, że środki w ramach nadchodzącego nowego okresu finansowania, będą również aktywnie wykorzystywane przez przedsiębiorców województwa lubelskiego zarówno w ramach programu regionalnego, jak również programów krajowych.

Konkurs Lider Innowacji

Patronat honorowy nad V edycją Konkursu Lider Innowacji objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski.

Liderzy Innowacji to przedsiębiorcy, którzy wdrażają nowatorskie rozwiązania, ich projekty wyróżnia wysoka innowacyjność i konkurencyjność, a to wszystko dzięki wsparciu ze środków unijnych. Lider Innowacji to tytuł przyznawany najlepszym z najlepszych - Ambasadorom Funduszy Europejskich. Strategiczne obszary dla lubelskiego, w ramach których Liderzy zrealizowali swoje projekty to Biogospodarka, Medycyna i Zdrowie, Informatyka i Automatyka oraz Energetyka Niskoemisyjna.

- Konkurs to bardzo dobra inicjatywa. Specjalizacje, które wspiera Samorząd Województwa Lubelskiego są realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu możecie Państwo rozwijać swoje biznesy. – mówił podczas wydarzenia Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Spośród nominowanych dwunastu firm przez Kapitułę Konkursową Internauci w głosowaniu wybrali czterech Liderów Innowacji 2021. W konkursie oddano ponad 1200 głosów.

- Przyznam szczerze, ze kapituła tym razem miała bardzo trudne zadanie, ponieważ kończymy okres finansowy 2014-2020. Państwo bardzo skutecznie sięgacie po środki unijne. Projektów było bardzo dużo, ciekawych, innowacyjnych. Stawiacie Państwo na wprowadzenie nowych produktów, usług, które pozwalają Państwu być konkurencyjnymi na rynku zarówno lubelskim jak i w kraju - podsumowała Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich

Zaszczytny tytuł Liderów Innowacji, w swoich kategoriach otrzymali:

BIOGOSPODARKA:

AQUA EAST POLSKA Sp. z o.o – www.aquaeast.pl

AQUA EAST POLSKA w wyniku prac badawczo-rozwojowych uruchomiła produkcję napoju Baby Zdrój - niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych dedykowanego dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla niemowląt.

Producent wody źródlanej obecny na rynku polskim i zagranicznym od ponad 15 lat. Firma zlokalizowana jest w miejscowości Ruda-Huta.

MEDYCYNA I ZDROWIE:

OBST S.A. – www.obst.pl

OBST wprowadził cztery innowacyjne produkty: zbożowe pełnoziarniste rurki powlekane miodem z kakao, Micro-Płatki Fit, płatki pełnoziarniste dwuwarstwowe przekładane nadzieniem, pełnoziarniste pieczywo z kminkiem bez cukru.

OBST S.A. istnieje od 1997 roku. Spółka z Chełma zajmuje się produkcją płatków kukurydzianych, formowanej galanterii śniadaniowej, musli oraz pieczywa chrupkiego.

INFORMATYKA I AUTOMATYKA

P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak - www.polcomm.com.pl

P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak przeprowadził badania innowacyjnej na skalę światową technologii wytwarzania płytek skrawających z węglika spiekanego. Opatentowaną technologię P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak wdrożył do produkcji. Przedsiębiorca realizując projekt dokonał 2 zgłoszeń patentowych w trybie międzynarodowym.

Producent narzędzi skrawających z Lubartowa. Firma P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak powstała w 2000 r.

ENERGETYKA NISKOEMISYJNA

HENRYK KAPROŃ - www.zagrodaroztocze.pl

Celem głównym projektu była dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy. Dzięki realizacji projektu firma wdrożyła system inteligentnego zarządzania energią minimalizujący straty energii generujące duże koszty działalności i powodujące pogarszanie stanu środowiska naturalnego.

Pan Henryk Kaproń prowadzi firmę od 1993 roku. „Zagroda Roztocze” położona jest w wsi Obsza na Roztoczu. To restauracja oraz miejsce, w którym organizowane są bankiety, konferencje, szkolenia i przyjęcia.

Fragment Listu wicepremiera Jacka Sasina:

Uczestnicy Gali Przedsiębiorczości,Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich, Szanowni Państwo,

piąta edycja Konkursu lider Innowacji organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie to wyjątkowe wydarzenia dla całej Lubelszczyzny. Innowacje odgrywają ogromną rolę w naszej gospodarce. Przynoszą korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w ich powstanie, a co najważniejsze również samym konsumentom. Mają one kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, poprawę jakości życia, a także dla utrzymania konkurencyjności Polski na rynku światowym. Polityka innowacyjności łączy badania, rozwój, technologie i przemysł, oraz umożliwia stworzenie warunków sprzyjających wprowadzenie nowych pomysłów na rynek.…

Jednocześnie gratuluję Wszystkim uczestnikom konkursu za to, że dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom jesteście ambasadorami Lubelszczyzny w Polsce i poza jej granicami.”

