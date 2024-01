Gamingowe ferie w SKENDE i wszystko gra!

Gaming World

W ferie wszystko gra! W SKENDE też, dlatego oprócz standardowej strefy z konsolami, PC i FIFA, będzie można skorzystać ze strefy wyścigowej i dzięki specjalnym kokpitom ścigać się najnowszymi modelami samochodów. Najmłodsi będą mieli okazję, aby pomalować na tabletach, a następnie wydrukować swoje małe dzieła sztuki. Organizatorzy przygotowali też typowo rodzinną atrakcję. Jest nią Gravitrax, czyli system modułowy, niezastąpiony do zbudowania torów. Ta zabawka w atrakcyjny sposób pokaże prawa fizyki. A dla tych, którzy od gier wolą giga klocki, czeka strefa budowania i bloczki Maple i Carblocks. Atrakcje dostępne od 29 stycznia do 10 lutego, w godzinach od 11:00 do 19:00 przed wejściem do sklepu IKEA. Od 9 lutego rozpoczną się także turnieje gamingowe z nagrodami. Dla prawdziwych fanów przygotowano również specjalną atrakcję - strefy gier będą wyposażone w meble IKEA. To doskonała okazja by rozsiąść się wygodnie w profesjonalnych fotelach gamingowych i wypróbować akcesoria godne mistrza.

Zagraj w Super Mario Bros, poruszaj się z Nintendo Switch Sports

Młodzieżowa przestrzeń Miejscówka zamieni się w Strefę Nintendo, w której będzie można m.in. wcielić się w rolę kultowego hydraulika Mario z gry Super Mario Bros. Ale nie tylko, bo do dyspozycji miłośników gier zostaną jeszcze: Nintendo Switch Sports, Wonder WarioWare: Move It!, Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dodatkowo, każdy będzie mógł wziąć udział w turnieju z nagrodami! Strefa będzie dostępna przez całe ferie i jeszcze dłużej, bo od 29 stycznia do 17 lutego, w godzinach otwarcia SKENDE.

Gotuj w studiu kulinarnym

Ale to nie wszystko. Miłośnicy gotowania także znajdą w SKENDE coś dla siebie. Od 27 stycznia do 10 lutego odbędzie się Akademia Gotowania w Szwedzkim Stole, czyli seria warsztatów kulinarnych. Każdego dnia, dwa razy dziennie o 12:00 i 15:00 dzieci będą mogły samodzielnie przygotować zdrowe potrawy. Młodzi kucharze będą gotować w parach. Jeden bilet upoważnia do wejścia na warsztaty 2 osób. Można ze sobą zabrać kolegę, babcię lub mamę. Dla osób, które wezmą udział min. w 4 warsztatach czekają nagrody – fartuchy i torby. Podczas zajęć uczestnicy przygotują m.in. włoskie przysmaki, desery i przekąski imprezowe. Wszystko w profesjonalnie wyposażonym studiu kulinarnym w SKENDE - Szwedzkim Stole - gdzie mali kucharze będą mieli do dyspozycji swoje stanowiska pracy.

Dzieci w IKEA zjedzą za 1 zł!

A dla tych, którzy zgłodnieją po tych wszystkich atrakcjach, IKEA przygotowała specjalną ofertę. Przy zakupie dowolnego dania głównego z oferty Restauracji IKEA będzie można kupić jedno danie dla dziecka za 1 zł.

Szczegóły dotyczące Ferii w SKENDE i opis wydarzeń znajdują się na stronie www.skendeshopping.pl/pl/wydarzenia/