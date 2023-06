Gdzie kupić najwyższej jakości stal? Z pomocą przychodzą hurtownie stali!

Czym właściwie jest stal?

Początki produkcji stali na szeroką skalę przemysłową sięgają drugiej połowy XIX wieku. Idea procesu była prosta – usunąć z ciekłego żelazowo-węglowego stopu jak najwięcej niepożądanych domieszek. Jest to możliwe dzięki procesowi konwertorowania surówki hutniczej, w trakcie której w pierwszej kolejności należy pozbyć się niepożądanej ilości węgla (ten właśnie aspekt różnicuje właściwości staliwa – max. 2,11% C oraz żeliwa – max. 4,3% C). W dalszej kolejności usuwane są inne pierwiastki, które pogarszają właściwości fizyko-chemiczne stopu (głównie z uwagi na jego kruchość), takie jak siarka, fosfor, krzem i mangan.

Proces otrzymywania materiałów stalowych, a właściwie w pierwszej kolejności staliwa, w swej istocie jest dość prosty i polega na dodaniu do surówki hutniczej około 20% złomu stalowego wraz z niezbędnymi topnikami typu boksyt czy fluoryt. Cały stop wytapiany jest w specjalnym piecu konwertorowym z udziałem dmuchu tlenowego.

Istotnym etapem wytwarzania dobrej gatunkowo i jakościowo stali, z jak najmniejszą ilością niepożądanych dodatków stopowych jest obróbka plastyczna, której celem jest ostateczne nadanie kształtu wyrobom stalowym poprzez zmianę ich plastyczności, struktury i umocnienie ziarna. Gdzie jednak kupić stal dobrej jakości?

Oferta współczesnych hurtowni stali

Pozyskanie dobrej jakości materiałów stalowych w dobie popularnego Przemysłu 4.0 jest obecnie dość prostym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Nowoczesne hurtownie metalowe oferują dzisiaj zróżnicowane gatunki stali na bardzo wysokim poziomie jakości wykonania, które są dostępne w wielu wariantach przekroju, długości oraz zakresie cenowym.

Współczesne hurtownie stali oferują zróżnicowany asortyment materiałów stalowych. Dla przykładu hurtownia stali Moris.eu posiada tysiące wyrobów hutniczych z przeznaczeniem do dużych i małych firm, takich jak:

blachy cienkie gorącowalcowane, grube konstrukcyjne oraz zimnowalcowane,

pręty ciągnione i gorącowalcowane o przekroju kwadratowym, okrągłym oraz sześciokątnym,

kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki,

płaskowniki,

kształtowniki zamknięte.

Warto podkreślić fakt, że współczesne hurtownie metalowe, w dobie globalnej rywalizacji o klienta, zapewniają błyskawiczne dostawy, zróżnicowany asortyment oraz jego ciągłą dostępność. Coraz częściej wdrażane są nowoczesne systemy B2C (Business to Customer), które stanowią intuicyjne i jednocześnie zaawansowane platformy sprzedażowe ułatwiające nabycie przez klienta pożądanych materiałów stalowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu bardzo szybko można sprawdzić cenę konkretnego produktu, a także wybrać jego rodzaj, wymiary, ilość oraz sposób dostawy.

Hurtownia stali, składy budowlane a może indywidualne wytwórnie?

Przedsiębiorcy czy osoby indywidualne, które szukają dobrej jakości materiałów stalowych mogą postawić na hurtownię, market lub skład budowlany. W większych miastach nie ma problemu z dostępem do takich produktów i w stosunkowo szybki oraz prosty sposób można zrobić niezbędne zakupy. W przypadku większych i stałych inwestycji deweloperskich warto jednak postawić na dłuższą współpracę z dobrą hurtownią metali.

To jedno z najpopularniejszych miejsc do zakupu materiałów budowlanych. Można zakupić niewielką lub większą liczbę materiałów ze względu na stałą współpracę. Ceny można negocjować i zamawiać konkretnie sprofilowane wyroby stalowe. Nie ma również problemów ze zwrotem nadwyżki niewykorzystanych produktów. Hurtownie stali, jak Moris, pozwalają nie tylko na wygenerowanie oszczędności w czasie, ale i w gotówce. Warto o tym pamiętać! Zwłaszcza teraz, w erze wszechobecnej drożyzny i wysokiej inflacji.