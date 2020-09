Gdzie kupić subskrypcje na Youtube?

W internecie można skorzystać z ofert różnych serwisów, które oferują możliwość zakupienia wyświetleń, lajków oraz subskrypcji na YouTubie. W tym krótkim artykule poznasz najlepszy portal umożliwiający szybki rozwój kanału na tej platformie społecznościowej.



Na początek opiszemy zalety i wady kupowania subów na YouTubie.

Jakie są zalety kupowania subskrybentów na YouTube?

1. Efekt Bandwagon - polega na tym, że nowy użytkownik decyduje się na subskrybowanie kanału, ponieważ widzi, że inni użytkownicy już dawno tego dokonali. Zjawisko jest naturalną ludzką tendencją do dostosowywania się lub upodobania do większości innych osób poprzez takie samo zachowanie lub podejmowanie podobnych decyzji. Warto zdecydować się na wykorzystanie tego potencjału, ponieważ w ten sposób można bardzo szybko przykuć uwagę nowych użytkowników którzy, dzięki temu zauważą nasz kanał i dokonają subskrypcji. Spowoduje to, że będziemy mogli znacznie szybciej się rozwijać, zdobywać więcej wyświetleń i lajków, a to przełoży się na konkretne zarobki finansowe.



2. Reputacja w sieci - każdy kto ma własną działalność gospodarczą, prowadzi biznes internetowy lub jest freelancerem i wykorzystuje internet do sprzedaży, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że potencjalni klienci na początek będą wyszukiwać dodatkowych informacji na temat oferowanych produktów lub usług. Prezentowanie swojej osoby na kanale YouTube, który ma mało subskrybentów, będzie bardzo kiepsko odbierane, ponieważ większość będzie myślała, że nasza marka jest bardzo niskiej jakości. Warto więc zdecydować się na zakup kilku tysięcy nowych subskrybentów, dzięki czemu reputacja w sieci ulegnie znacznej poprawie i zdecydowanie łatwiej będzie można docierać ze swoimi produktami do nowych konsumentów, którzy widząc kilka tysięcy osób śledzących kanał, będą znacznie bardziej skłonni do zakupu promowanego produktu lub skorzystania z usługi.



3. Szybki start na początek - osoby które rozpoczynają prowadzenie nowego kanału na YouTubie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudno jest zdobywać wyświetlenia, lajki oraz nowe subskrypcje. Skorzystanie z oferty serwisu oferującego pomoc w rozwoju własnej marki osobistej w sieci jest najlepszym rozwiązaniem, z jakiego można skorzystać. W ten sposób będzie można wyróżnić się na tle konkurencji, która zajmuje się podobnymi tematami i ściąga na siebie zainteresowanie większości osób.

Jakie są wady kupowanie subskrybentów na YouTubie?

1. Reakcja na publikowane wideo - niestety ale zakup nowe subskrybentów nie daje gwarancji tego, że osoby te będą zostawiały lajki lub komentarze. YouTube bierze pod uwagę wiele różnych czynników, które świadczą o tym, czy nowy film jest interesujący dla odbiorców. Dlatego ważne jest to, aby zadbać o wartościową treść prezentowanych video, dzięki czemu można będzie stworzyć zaangażowaną społeczność, która będzie oglądać materiał od początku do końca, lajkować, komentować oraz udostępniać na kanałach społecznościowych. W ten sposób można będzie bezpłatnie przyciągnąć nowych subskrybentów, którzy będą aktywni na naszym kanale.



2. Regulamin YouTube’a - według regulaminu YouTube nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących kupowania nowych subskrybentów. Jest to w pełni legalne, ale nie jest to praktyka mile widziana przez algorytm tego serwisu. Zaburza to rzeczywistą wartość kanału i dlatego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po pewnym czasie osoby, które nie są aktywne na kanale, zostaną usunięte przez portal w ciągu kilku tygodni.



3. Użytkownicy z innej grupy docelowej - ostatnim minusem jest również to, że nowi, zakupieni subskrybenci nie będą zainteresowani tematyką naszego kanału. Dlatego mogą oni nie być aktywni, przez co nie będą wyświetlać filmów, komentować czy udostępniać. Nabycie nowych fanów na niesprawdzonych stronach może równać się temu, że będą to fałszywe konta, a nawet zwykłe boty, które mają działać tylko przez określony czas, a później staną się bezużyteczne.

Gdzie kupić najlepsze suby do swojego kanału YouTube?

Wiele osób zastanawia się nad tym, gdzie i jak kupić suby do swojego nowego kanału założonego na YouTube. Na polskim rynku dostępny jest świetny serwis internetowy o nazwie Lajkiinsta.pl, gdzie można nabyć usługi związane z promocją kanału na YouTubie, Facebooku, Instagramie, a nawet TikToku.



Lojalni subskrybenci niezbędni są przede wszystkim dla YouTuberów, którzy regularnie publikują swoje filmiki i wrzucają ich kilka na tydzień. Zakup realnych subskrybentów jest bardzo prosty i nie zajmuje więcej niż kilka minut.



Na początek wystarczy wybrać odpowiedni pakiet, który odpowiada naszym potrzebom i podać link do kanału. Po opłaceniu zostanie on zrealizowany w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia płatności. Po realizacji usługi wzrośnie liczba subskrybentów na podanym kanale, a to wpłynie na ranking i pozwoli uzyskać wyższe wyniki w wyszukiwarce YouTube.

Jakie są korzyści z zakupu subskrypcji?

Najczęściej osoba zakładająca kanał na YouTubie decyduje się na to, aby przyciągnąć nowych klientów do swojego biznesu lub po prostu zarabiać na wyświetleniu filmu. Jest to sposób na dodatkowy dochód nawet dla osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia.



Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na to, aby pokazywać swoje prywatne życie w internecie, ale także, aby doradzać innym osobom oraz rozwiązywać ich problemy. Sukces i sławę na YouTubie można osiągnąć najszybciej poprzez przesyłanie wartościowego kontentu dla swoich odbiorców, którzy zainteresowani są danym tematem.



Największa korzyść z zakupu nowych subów na YouTubie to przede wszystkim większa liczba wyświetleń, która oznacza większy przychód z reklam. Subskrybenci są bardzo ważni, ponieważ można dzięki nim dotrzeć do większej grupy osób zainteresowanych danym tematem oraz uzyskać lepsze wyniki wyszukiwania filmów w Google.



Dodatkowe korzyści z zakupu subskrybentów na YouTube to:

reputacja kanału,

szybszy sukces,

większa liczba wyświetleń,

więcej udostępnień.

Czy warto kupować nowe suby na YouTube?

Wielu youtuberów twierdzi, że kupowanie subskrybentów pomaga przyciągnąć nowych odbiorców oraz szybciej wybić kanał w internecie. Jednak nie można opierać swojej całej aktywności tylko na zakupie fanów oraz wyświetleniach, ponieważ może to zaszkodzić wiarygodności i źle wpłynąć na markę osobistą osoby prowadzącej kanał.



Zbyt duży, jednorazowy zakup subskrybentów może doprowadzić do generowania dużych różnic pomiędzy subskrypcjami a lajkami i komentarzami, dlatego na początek należy zacząć od małych ilości i wraz z rozwojem kanału dokonywać coraz śmielszych poczynań.



Kupowanie subów na YT jest legalne i w pełni bezpieczne, ale należy pamiętać o tym, że podczas korzystania z takich serwisów nie wolno podawać swoich danych oraz hasła do konta, ponieważ można w ten sposób stracić swój kanał. Warto oprócz zakupu subskrybentów również zdecydować się na zakup wyświetleń, aby zachować równowagę pomiędzy ilością subów oraz lajków i wyświetleń, dzięki czemu żaden użytkownik nie będzie podejrzewał, że korzystamy z takich metod.



Firmy zajmujące się sprzedażą subskrybentów na YouTubie stosują różnego rodzaju techniki marketingowe. Niektóre wykorzystują reklamy natywne, inne reklamy PPC, a inne standardowe boty. Warto więc na początek dokładnie zapoznać się z serwisem, z którego mamy zamiar korzystać.



Jeżeli chodzi o koszt nabycia nowych subskrybentów to ceny zaczynają się już od 10 zł za 50 odbiorców. Zazwyczaj wystarczy tylko podać link do swojego kanału i po opłaceniu usługi natychmiast można zauważyć wzrost liczby nowych subów.



Żeby zdobyć więcej nowych widzów na swoim kanale YouTube, naturalnymi sposobami, najlepiej jest przesyłać co najmniej jeden film na tydzień, używać dobrze dopasowanych tagów oraz stworzyć chwytliwy tytuł i opis. Trzeba także przygotować materiał, który będzie interesujący dla odbiorców oraz czas jego trwania wyniesie co najmniej 5 minut