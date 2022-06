Gdzie spędzić rajskie wakacje w Grecji? 3 Najpiękniejsze wyspy, które Was zachwycą!

Santorini – wulkaniczna sceneria i butikowe hotele

Santorini to wyspa wulkaniczna w rejonie archipelagu Cyklad. Jej niezwykle ciekawa historia zadziwia – dawniej znajdowała się tutaj okrągła wyspa, lecz w wyniku potężnej erupcji wulkanu Thera została podzielona na mniejsze, tworząc jedną z największych na świecie kalder. Przed wybuchem wulkanu na wyspie istniała rozwinięta cywilizacja kultury minojskiej. Większość mieszkańców zdołała opuścić wyspę po wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wyspę tuż przed wybuchem wulkanu. Naukowcy szacują, że po tragedii wyspa pozostała niezamieszkana przez około 500 lat. Większość ciekawych zabytków na Santorynie jak na przykład Ortodoksyjny Sobór Metropolitalny czy Katolicka Katedra Santorynu i Muzeum Thery znajduje się w miejscowościach Oia oraz Fira.

Z największych atrakcji na Santorini koniecznie należy uwzględnić Akrotiri, czyli ruiny minojskiego miasta, zniszczonego przez wybuch wulkanu, gdzie można podziwiać pozostałości po świątyniach i niesamowite pamiątki starożytności. Santoryn jest znany z naturalnej kuchni oraz lokalnie produkowanego szlachetnego wina ze szczepu assysrtiko. Krzewy winne uprawiane na wulkanicznych glebach są krótko przycinane, by ograniczyć narażenie na wiatr. Z odmiany winogron assyrtiko produkowane są zarówno wytrawne białe wina jak i słodkie Vinsanto.

Warunki naturalne Santorini wraz z elegancką, spójną architekturą i pięknym światłem tworzą doskonałe tło do sesji zdjęciowych, również ślubnych.

Mykonos – wiatraki i imprezy

Wietrzne i tętniące życiem Mykonos https://carter.eu/kierunki/europa/grecja/mykonos to kolejna „perła w koronie” greckich wysp w archipelagu Cyklad. Wyspa już od lat 70 tych dwudziestego wieku przyciąga turystów imprezowym klimatem. Nie bez powodu często nazywana jest grecką Ibizą. Oferuje szeroki wachlarz propozycji nocnego życia, przede wszystkim doskonałe zabawy na Paradise Beach, której nazwę można przetłumaczyć jako „rajska plaża”. Nie bez przyczyny – turkusowe morze opływające czyste, piaszczyste wybrzeże i zapierające dech w piersiach widoki zachęcają do eksplorowania tamtejszych terenów. Komfortowe plaże o krystalicznie czystej wodzie oraz delikatnym piasku, ciesząca oko estetów zabudowa z typowymi białymi budynkami i niebieskimi elementami, a także urokliwie ukształtowana linia brzegowa – to jej naturalne zalety. Koniecznie trzeba też wymienić szeroką bazę imprezową, z doskonałymi propozycjami ekskluzywnych pubów i klubów nocnych oraz szereg okazji do sportowych aktywności, głównie oczywiście wodnych. Mykonos to świetny wybór na ekskluzywne wakacje dla wymagających podróżnych z grubszym portfelem.

Oprócz dyskotek, klubów plażowych i luksusowych hoteli Mykonos słynie także z XVI-wiecznych wiatraków oraz Małej Wenecji w mieście Hora. Mała Wenecja to częściowo zanurzone w morzu budynki, tworzące malowniczą, pocztówkową wręcz scenerię.

Zielony Zakynthos: Zatoka Wraku i błękitne jaskinie

Przenieśmy się teraz nad Morze Jońskie i piękny, zielony Zakynthos. Wyspa zachwyca przede wszystkim przyrodą, walorami naturalnymi i ustronnymi zatoczkami. Jeśli pragniemy spokoju, relaksu i wyciszenia, to zdecydowanie będzie to miejsce dla Was.

Na Zakynthos mieści się kilka kultowych punktów do obejrzenia, na przykład popularna Zatoka Wraku, gdzie stoi obrośnięty licznymi legendami wrak statku Panagiotis. Można pooglądać go z bliska, przy okazji fotografując malowniczą scenerię, lub zdecydować się na obserwowanie z tarasu widokowego, pozwalającego podziwiać szerszy pejzaż. Niezwykłą atrakcję stanowią także Blue Caves, czyli Błękitne Jaskinie. Czysty odcień słonecznego nieba odbija się od wapiennych ścian, tworząc złudzenie optyczne i magiczny efekt.

Jeśli doceniacie luksusowe oazy warto zatrzymać się w najlepszym hotelu na wyspie – butikowym Porto Zante, składającym się wyłącznie z willi tuż przy plaży. To miejsce odwiedzane przez celebrytów, osoby z pierwszych stron gazet oraz osoby ceniące prywatność.

Greckie wyspy ze sprawdzonym, luksusowym biurem podróży?

