Gdzie studiujesz? W internecie

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE) specjalizuje się w studiach podyplomowych. Jak wygląda nauka? Odbywa się w Cloud Academy, czyli innowacyjnym systemie zarządzania uczelnią oraz kompleksową obsługą studentów. Studenci mogą korzystać z niego nawet na ekranach własnych smartfonów oglądając multitransmisję zajęć, uczestnicząc w interaktywnych zajęciach, czy komunikując się z innymi studentami, wykładowcami oraz administracją. To także wirtualny dziennik oraz indeks, dostęp do materiałów dydaktycznych i zadań, ale też np. generowania i składanie podań oraz obsługa prac dyplomowych. Dzięki posługiwaniu się takim systemem Uniwersytet Wirtualnej Edukacji gwarantują studentom stały dostęp do wykładów przez cały tok studiów, z każdego miejsca na Ziemi i w dowolnym czasie a dostępność nagrań zajęć w wersji offline stanowi doskonałe wsparcie podczas przygotowywania się do sesji egzaminacyjnej lub pisania prac dyplomowych. Z kolei możliwość powrócenia w dowolnej chwili do konkretnego wykładu lub skorzystania z udostępnionych materiałów pozwala uniknąć zaległości z przebiegu studiów związanych np. ze zdarzeniami losowymi lub też wspiera w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej oraz okazuje się niezwykle pomocne przed obroną pracy dyplomowej.

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE) zaprasza m.in. na studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i informatyka; studia drugiego stopnia – zarządzanie oraz jednolite studia magisterskie – psychologia. Oferuje też duży wybór studiów podyplomowych. Wśród niech daje możliwość zostania Scrum Masterem.

Scrum Master to osoba wspierająca zespół w efektywnej pracy według metodyki Scrum i Agile, tak by pracował on efektywnie i dotrzymywał wyznaczonych terminów. Scrum Master pozostaje przy tym odpowiedzialny za zarządzanie procesem i tylko procesem. Nie jest zaangażowany w podejmowanie decyzji, ale działa jedynie jako drogowskaz, kierując zespołem przez proces scrumu, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy. Jedną z najważniejszych funkcji Scrum Mastera jest efektywna komunikacja z zespołem. Jego zadaniem jest ułatwienie rozmowy między członkami, wykorzystanie nabytych podczas szkolenia technik. Pomaga omawiać przeszkody, które zespół napotyka podczas sprintów oraz informuje, jak członkowie mogą unikać tych samych błędów w przyszłości.

Scrum Master świetnie sprawdza się więc zwłaszcza w projektach zajmujących się zadaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania, aplikacji czy komponentów. Pierwotnie metodyka ta dedykowana była wyłącznie projektom IT. Dziś zyskuje na popularności i staje się coraz częściej wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu.