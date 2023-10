Golfy damskie w roli głównej – jak stworzyć z nich modne stylizacje?

Golfy damskie w casualowych stylizacjach

Golf damski świetnie spisze się jako element codziennej stylizacji. Włożyć go możesz, wybierając się z na lunch z koleżanką, na rodzinny spacer czy też na zakupy. Niemal każdy kolor swetra stworzy zgrany duet z dopasowanymi, klasycznymi jeansami czy modnym obecnie fasonem mom fit. Jak jeszcze możesz nosić golf w stylizacjach na co dzień? W cieplejszy dzień zestawić go możesz z koszulową kurtką w kratę oraz prostymi jeansami. Całości dopełnią sportowe buty lub sznurowane botki.

Gruby, ciepły golf to podstawa stroju na zimowe dni. Najlepiej spisze się model w neutralnych barwach – będzie doskonale wyglądał w zestawieniu z woskowanymi rurkami, wełnianym płaszczem oraz sztybletami na platformie. A może zależy Ci na stworzeniu luźnej stylizacji? Wybierz zatem szary golf, luźne spodnie w stylu garniturowych oraz krótką pikowaną kurtkę. W takim zestawie na pewno będzie Ci wygodnie.

Eleganckie stroje z golfem damskim

Golfy damskie będą świetnym wyborem również do pracy i na spotkania biznesowe. Z czym zatem wówczas połączyć ten rodzaj swetra? Dobrze zgra się z marynarką, która dodaje klasy i elegancji każdej stylizacji. Świetnie spisze się ta o oversizowym kroju, która pozwoli Ci uzyskać stylowy i profesjonalny look. A co ze spodniami? Postaw na chinosy lub garniturowe spodnie, które dopełnią całości. Nie zapomnij o botkach na obcasie oraz o płaszczu – taki strój zapewni Ci nie tylko maksimum wygody, lecz także elegancki wygląd. Golf będzie również świetnie wyglądał w połączeniu z ołówkową spódnicą oraz kozakami na obcasie.

Gdzie kupić modny i stylowy golf?

