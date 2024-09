GROM Challenge – Siła i Honor

W tym roku prawie 28 kilometrów trasy, na której było błoto, piach, mnóstwo przeszkód wodnych i dodatkowych zadań stanowiło barierę, którą musieli pokonać uczestnicy tegorocznego wydarzenia. Ale nie tylko trasa, która wymagała sprawności fizycznej, ale również zadania związane z logicznym myśleniem w sytuacji dużego obciążenia i stresu dla prawie 300 uczestników tego elitarnego biegu były nie lada wyzwaniem.Wszystkie zadania były przygotowane przez byłych komandosów GROM-u będących wolontariuszami Fundacji NIEZAPOMNIANI która organizuje to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie.

A że jest to bardzo trudne wyzwanie niech świadczą czasy pokonania przygotowanej trasy. Zwycięzcy pokonali trasę w czasie 4 godzin i 30 minut a ostatni zespół dotarł na metę po prawie 10 godzinach.

Podczas ceremonii rozpoczęcia uczestnicy bez trudu wykonali 21 pompek dla weterana. Wcześniej odbyły się VI Mistrzostwa GROM Challenge w podciąganiu w kamizelce bojowej. Entuzjazm wzbudziła 6-latka, która co prawda bez kamizelki ale poprawnie podciągnęła się 7 razy!!! Wśród dorosłych uczestników aby zwyciężyć trzeba było wykonać poprawnie ponad 30 podciągnięć. W tym roku nie było niestety ze względu na warunki pogodowe przedstawicieli lotniczych elementów Wojska Polskiego, ale co warto podkreślić, z roku na rok, co raz więcej atrakcji jest również dla kibiców. Entuzjazm wzbudził pokaz odbijania zakładników przeprowadzony przez uczniów klasy mundurowej z PUL Wołomin, pokaz działań ratowniczych prowadzony przez strażaków z OSP Zbrzeźnica i PSP Zambrów. Można było także poćwiczyć praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez medyków z GROM Group a do tego wszystkiego koncert zespołu DiAnti. Nie mogło zabraknąć również możliwości obejrzenia najnowszych wyrobów polskiego przemysłu obronnego oraz zapoznanie się z historią Cichociemnych i ich następców z polskich jednostek specjalnych na wystawie Muzeum Wojska Polskiego. Ponadto żołnierze Wojsk Oborny Terytorialnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji i funkcjonariusze Służby Więziennej również wystawili swoje stoiska. Nie zabrakło również wielu stoisk przemysłu obronnego – swoje wyroby prezentowali m.in. Fabryka Broni Łucznik Radom, Maskpol oraz Garand.

Na zakończenie imprezy, po wręczeniu nagród dla najlepszych zespołów – prezes Fundacji NIEZAPOMNIANI – ppłk. rez. Tomasz Biszczak – podziękował wszystkim uczestnikom za włożony wysiłek i wykazany hart ducha i wolę walki. Podkreślił oGROMne poświęcenie i olbrzymi wkład pracy instruktorów i wolontariuszy, którzy przygotowali to wydarzenie i w nim uczestniczyli. Słowa podziękowania zostały skierowane również do instytucji wspierających i współorganizujących GROM Challenge.W tym roku również Partnerem Wydarzenia „XIIedycja GROM Challenge – Siła i Honor” był Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem a Partnerem Strategicznym było Województwo Podlaskie na którego terenie odbył się bieg. Ponadto tegoroczny GROM Challenge wspierały m.in.:Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Fundacja PGE, GROM Group, Fabryka Broni Radom, TREC, Ha3O, GROM TacticalWear, Direct Action oraz Golimar i Grupa Ratownicza Nadzieja. Patronat medialny objęła Polska Zbrojna, Special-Ops, Arsenał i Bron i Amunicja a partnerem telewizyjnym był Polsat Sport.

To dzięki udzielonemu wsparciu GROM Challenge cały czas jest najtrudniejszą selekcją dla jego uczestników - podsumował swoje podziękowania prezes Fundacji NIEZAPOMNIANI. Za rok XIII edycja biegu już jest zaplanowana tradycyjnie na drugą sobotę września 😊- zapraszamy!