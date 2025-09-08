GROM CHALLENGE- Siła i Honor

A już w sobotę 13 września odbędzie się XIII edycja tego wyzwania. I znowu, jak podczas prawdziwej selekcji, instruktorzy – wolontariusze Fundacji NIEZAPOMNIANI organizatora wydarzenia - wywodzący się z GROM-u będą przed uczestnikami stawiać zadania i oceniać ich wykonanie. Jakie to będą zadania to chyba każdy ze startujących chciałby wiedzieć. Niestety o zadaniach będziemy mówić jak zaczniemy GROM Challenge – przecież wcześniejsze poznanie zadań ma się nijak do realiów selekcji a takie jest główne założenie wydarzenia. Poza tym każdy z instruktorów jakiś czas temu też musiał przejść selekcję i też nie znał żadnych szczegółów dotyczących tego co go czeka na trasie.

GROM Challenge to specyficzny bieg. Odbywa się tylko raz w roku we wrześniu na pamiątkę pierwszej selekcji do Jednostki, która odbyła się w Bieszczadach w 1991 roku i zawsze w nim startują dwuosobowe zespoły. Praca zespołowa to też jeden z elementów wywodzący się ze służby w Jednostce. Dzięki wsparciu kolegów wiele misji udało się ukończyć bez niepotrzebnych kłopotów.