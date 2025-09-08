GROM Challenge – Siła i Honor – ta nazwa na trwałe zaistniała w świadomości osób chcących aktywnie/nieszablonowo/ekstremalnie spędzić jeden z wrześniowych weekendów i sprawdzić się podczas imprezy wzorowanej na selekcji do – jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie – GROM-u.
Pełna nazwa tego niecodziennego wydarzenia to GROM Challenge – Siła i Honor i od pierwszej edycji organizatorzy podkreślają, że jest ono organizowane w celu upamiętnienia twórcy JW. 2305 ś.p. gen Sławomira Petelickiego oraz tych żołnierzy Jednostki, których już nie ma wśród nas. W tym roku już po raz trzynasty Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze będzie gościł kilkuset śmiałków chcących sprawdzić swoją – nie tylko fizyczną – formę.
Czerwony Bór to miejsce które na stałe związane zostało z JW. 2305. Właśnie na tym poligonie szkoli się w latach 90-tych snajperzy a później również operatorzy tej jednostki specjalnej. W obecnie funkcjonującym Ośrodku znajduje się wiele – przydatnych również w szkoleniu nie tylko komandosów elementów. Strzelnica, wieża wspinaczkowa, hala do walki wręcz, akwen wodny do ćwiczenia elementów „niebieskiej taktyki”, tor sprawnościowy będący chyba najdłuższym w tej chwili w Polsce to nie wszystko z czym uczestnicy szkoleń mogą się zmierzyć. A do Ośrodka zaglądają nie tylko przedstawiciele służb mundurowych ale również cywile dla których szkolenia prowadzone przez byłych operatorów GROM stanowią duże, a niekiedy nawet oGROMne wyzwanie 😊. Co jest również istotne w tym roku JW. GROM obchodzi 35 lecie powstania i z tej okazji na terenie Ośródka powstał specjalny mural upamiętniający to wydarzenie.
A już w sobotę 13 września odbędzie się XIII edycja tego wyzwania. I znowu, jak podczas prawdziwej selekcji, instruktorzy – wolontariusze Fundacji NIEZAPOMNIANI organizatora wydarzenia - wywodzący się z GROM-u będą przed uczestnikami stawiać zadania i oceniać ich wykonanie. Jakie to będą zadania to chyba każdy ze startujących chciałby wiedzieć. Niestety o zadaniach będziemy mówić jak zaczniemy GROM Challenge – przecież wcześniejsze poznanie zadań ma się nijak do realiów selekcji a takie jest główne założenie wydarzenia. Poza tym każdy z instruktorów jakiś czas temu też musiał przejść selekcję i też nie znał żadnych szczegółów dotyczących tego co go czeka na trasie.
GROM Challenge to specyficzny bieg. Odbywa się tylko raz w roku we wrześniu na pamiątkę pierwszej selekcji do Jednostki, która odbyła się w Bieszczadach w 1991 roku i zawsze w nim startują dwuosobowe zespoły. Praca zespołowa to też jeden z elementów wywodzący się ze służby w Jednostce. Dzięki wsparciu kolegów wiele misji udało się ukończyć bez niepotrzebnych kłopotów.
GROM Challenge – Siła i Honor nie mógł by się odbyć bez wsparcia udzielanego przez instytucje samorządowe, organizacjepozarządoweorazfirmy i osoby prywatne. W tym roku PartneremWydarzenia jest Województwo Lubelskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Lubelskie. Smakuj życie!. Partnerami GROM Challenge zostali również: GROM Group, Solimar Global Solution, Ekovoltis, 4 F, DJ Chem, Maverick, Graff, Trec Nutrition, Polska Fabryka Amunicji, Elaboracja Niewiadów, H3O, IWT oraz Starostwo Powiatowe Zambrów.
Patronami medialnymi została Polska Zbrojna i SOF Magazine a Partnerem Telewizyjnym jest Polsat Sport.
Wszystkim instytucjom wspierającym należą się słowa wielkiego podziękowania, a my ze swojej strony życzmy uczestnikom ukończenia tego niezwykłego wydarzenia i oczywiście zdamy relację z XIII edycji GROM Challenge – Siła i Honor.