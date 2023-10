Handel zagraniczny na Lubelszczyźnie — dlaczego warto postawić na USA?

Ogromny rynek o dużym potencjale

Stany Zjednoczone to jedna z największych gospodarek świata, co oznacza ogromny rynek o potencjale sprzedażowym na wielką skalę. Liczba mieszkańców USA przekracza 330 milionów, co stwarza olbrzymie możliwości dla przedsiębiorstw eksportujących lub importujących produkty i usługi. Spedycja USA–Polska może obejmować najróżniejsze produkty, wśród których często można znaleźć elektromaszyny, wyroby metalurgiczne czy też artykuły rolno-spożywcze. Eksport z USA do Polski jest liczony w miliardach dolarów, a wiele wskazuje na dalszy rozwój handlu między tymi krajami.

Duże zapotrzebowanie na produkty z USA

Lubelszczyzna, podobnie jak wiele innych regionów Polski, nadal wykazuje duże zapotrzebowanie na towary z USA. Z tego powodu podczas szukania niszy na lokalnym rynku spedycyjnym warto rozważyć eksport USA. Oprócz wspomnianych wcześniej produktów sporą popularnością cieszy się też sprowadzanie produktów mineralnych i wyrobów przemysłu chemicznego. Dobrym pomysłem na biznes na Lubelszczyźnie może być także sprowadzanie amerykańskich samochodów czy też organizacja dostawy lotniczej towarów z USA.

Potencjał eksportowy Lubelszczyzny

Lubelszczyzna ma wiele firm i branż, na które można znaleźć zapotrzebowanie na amerykańskim rynku. Mięso wieprzowe, części i akcesoria do samochodów, procesory cyfrowe, urządzenia mechaniczne i elektryczne, protezy i aparaty słuchowe, żurawie okrętowe i zespoły prądotwórcze to zaledwie kilka najpopularniejszych przykładów towarów będących przedmiotem eksportu z Polski do USA. Warto także spróbować handlu bardziej niszowymi towarami. W tym przypadku należy jednak dobrze zbadać najpierw rynek pod kątem zapotrzebowania.

Stabilność polityczna i prawna

Stany Zjednoczone cieszą się stabilnością polityczną i prawną, co oznacza, że inwestycje i handel z USA są zazwyczaj bezpieczne i przewidywalne. Ponadto zamknięcie dróg powietrznych i morskich między Polską i USA również jest mało prawdopodobne. To ważne dla przedsiębiorców, którzy szukają długoterminowych partnerstw. Po dotarciu statków z kontenerem 20 z USA lub samolotu z towarem do państw Europy Zachodniej dalszy transport samochodowy z USA do Polski również jest obarczony niskim ryzykiem zakłóceń.

Dostęp do nowych technologii i innowacji

USA są liderem w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Współpraca z amerykańskimi firmami może dać dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych, co może być szczególnie korzystne dla branży high-tech. Handel zagraniczny częściami do procesorów i nowoczesnych maszyn może być bardzo dobrym pomysłem na biznes na Lubelszczyźnie. Dostawa towarów do USA może być dość łatwo zorganizowana ze względu na dość niedużą odległość od portów lotniczych cargo np. w stolicy.

Silny system finansowy

Stany Zjednoczone mają jeden z najpotężniejszych i najbardziej rozwiniętych systemów finansowych na świecie. To ułatwia zarówno transakcje handlowe, jak i dostęp do finansowania dla przedsiębiorców. Istnieje też znacznie mniejsze ryzyko, że dostawa towarów z USA zostanie zakłócona w wyniku problemów finansowych amerykańskich kontrahentów. Kluczowe w tym przypadku jest jednak oczywiście wybranie firm, które są godne zaufania i mają stabilną sytuację finansową. Na dodatek USA posługuje się jedną z najpopularniejszych i najsilniejszych walut na świecie, co ułatwia rozliczanie transakcji i zwiększa bezpieczeństwo finansowe firmy.

Język angielski

Angielski jest jednym z głównych języków biznesu na świecie, co ułatwia komunikację i negocjacje z amerykańskimi partnerami. W przypadku dysponowania pracownikami, którzy dobrze znają ten język, można znacząco zredukować koszty związane z zatrudnianiem tłumaczy lub korzystaniem z usług firm zewnętrznych. Korespondencję związaną z eksportem z USA można prowadzić samodzielnie, co rzadko jest możliwe w przypadku współpracy np. z Chińczykami. Ponadto amerykańska mentalność jest dla mieszkańców Lubelszczyzny znacznie bliższa niż kultury krajów arabskich i azjatyckich. Wysyłka ładunków z Polski do USA oznacza też mniejsze ryzyko problemów wynikających z nieporozumień w komunikacji.