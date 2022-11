Historia powstania zegarków kwarcowych – od Kraju Kwitnącej Wiśni aż po cały świat

Atrakcyjna cena i doskonała jakość podbiły serca wielbicieli czasomierzy z całego świata, po dziś dzień stanowiąc jedne z najczęściej wybieranych zegarków. Współcześnie każdy może w krótkim czasie stać się posiadaczem zegarka; aby jednak być zadowolonym z zakupu, wpierw warto dowiedzieć się na co zwracać szczególną uwagę podczas wyboru.

Design, szkiełko i koperta, czyli na czym powinniśmy się skupić przy zakupie zegarka

Zegarek to inwestycja na wiele lat, dlatego przed zakupem zegarka często analizujemy masę czynników. Aktualny obraz historyczny danej marki, jej prestiż, jakość serwisu i dostępność części w razie zepsucia to ważne elementy, acz przez wielu nie są one uznawane za najważniejsze. Istotnym faktem jest, że zegarek musi się przede wszystkim podobać osobie mającej go nosić; jesteśmy wzrokowcami, dlatego też nietrafione doznania estetyczne mogą negatywnie wpłynąć na nasze emocje związane bezpośrednio z kupnem czasomierzu. Liczy się również komfort noszenia i jakość materiałów – dopasowany do nadgarstka czasomierz to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Warto zwrócić uwagę na szkiełko zegarka; chyba nie ma na świecie osoby, która chciałaby by byle otarcie powodowało przybycie widocznych rys. Doskonałym wyborem jest więc szkiełko szafirowe z brakiem antyrefleksu lub z antyrefleksem jednostronnym, cechujące się wysoką twardością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Kolejnym elementem jest koperta – nie powinna być ona atrapą. Na przykładzie topowych producentów możemy stwierdzić, że należy przede wszystkim uciekać od półśrodków. Koperta złota interpretowana jest przez nich jako w całości wykonana ze stropu złota, platynowa ze stopu platyny, stalowa ze stopu stali... lepiej jest wybrać czasomierz o „czystej” i trwałej kopercie, niż wyposażony w tarczę, która jest jedną wielką mieszanką różnych stopów. Inwestycja ta jest nieco droższa, jednak w wielu sklepach internetowych można znaleźć między innymi zegarki damskie kwarcowe od topowych marek, w dodatku w atrakcyjnej cenie.

Bukiet różnorodności – o współczesnym designie utkwionym na tarczy zegarka

Stale obserwuje się wzrost zainteresowania funkcjonalnymi czasomierzami. Dziś zegarek pełni w dużej mierze funkcję ozdobną – wiedzą o tym światowi producenci, którzy dokładają wszelkich starań podczas tworzenia modeli estetycznych i wyróżniających się z tłumu. Ciekawym przykładem są zegarki firmy Balticus; projektanci przemycili miłość do morza w tarczach czasomierzy. Posiadają one różne odcienie morskich barw, począwszy od przejrzystej (niemalże niebieskiej) wody, aż do groźnej sztormowej toni. Wielbiciele klasyki mogą zawsze polegać na marce Versace czy Tissot, gdyż to właśnie one łączą tradycję i elegancję w jedność, produkując wysokiej klasy zegarki. Wszystkie wymienione tu modele dostępne są w WestWatches – sklepie internetowym oferującym oryginalne zegarki zarówno dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Warto wybierać sprawdzonych dystrybutorów; dzięki temu minimalizuje się ryzyko zostania oszukanym.