Hurtownia Kwiatów Sztucznych Prim - wysokiej jakości sztuczne kwiaty w Lublinie

Hurtownia sztucznych kwiatów – Lublin i okolice

Kwiaty sztuczne to szeroka kategoria roślin, o czym można się przekonać, odwiedzając stronę marki Prim Lublin. Oprócz tych pojedynczych w jej ofercie znajdują się także sztuczne kwiaty doniczkowe, a także tzw. wyrobowe (główki kwiatów) sztuczne dekoracyjne gałązki i liście, gotowe kompozycje i bukiety. W swojej ofercie hurtownia proponuje niemal każdy gatunek ozdobnych roślin, przez co stworzyć można z nich piękne dekoracje na ślub, Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny, Wszystkich Świętych. Szeroki wybór nie ogranicza się tylko do gatunku, ale również obejmuje kolorystykę oraz rozmiar sztucznych kwiatów.

Ekskluzywne sztuczne kwiaty dla każdego

Prim Lublin to hurtownia kwiatów sztucznych. Lublin jest miastem, gdzie mieści się jej siedziba, jednak zamówienia realizowane są na terenie całej polski Ekskluzywne sztuczne kwiaty oraz dodatki i dekoracje znajdujące się w asortymencie marki można szybko i prosto zamówić, korzystając z wygodnego sklepu online. Czas realizacji zamówienia wynosi kilka dni, a dostawa zawsze jest pod wskazany adres. Firma dba o to, aby sztuczne kwiaty zawsze dotarły w idealnym stanie, dlatego dużą uwagę przykłada do pakowania i zabezpieczenia przesyłki.



Z racji tego, że Prim Lublin jest hurtownią swoim Klientom zaoferować może realizowanie zamówień obejmujących duże ilości kwiatów sztucznych. Jest to znaczne ułatwienie, kiedy poszukuje się roślin, które mają stanowić ozdobę biur o dużym metrażu. W Prim.pl składać można również zamówienie na kwiaty sztuczne, które wykorzystane będą do stworzenia dekoracji ślubnych, na chrzest czy komunię. Marka przyjmuje też indywidualne zamówienia np. na sztuczne kwiaty na cmentarz. Hurtownia zainteresowanym proponuje zarówno gotowe kompozycje – wieńce, stroiki, bukiety, jak i pojedyncze elementy do stworzenia własnych dekoracji.

Ekskluzywne sztuczne kwiaty jak żywe

Dekoracje ze sztucznych kwiatów to wygoda, komfort i maksimum praktyczności. W przeciwieństwie do żywych okazów nie wymagają one podlewania, nawożenia, pielenia i innych zabiegów pielęgnacyjnych. Dbanie o sztuczne kwiaty doniczkowe nie wymaga dużej ilości czasu oraz umiejętności. Aby przez długie lata zachowały one swój pierwotny wygląd, wystarczy tylko regularnie oczyszczać je z kurzu, a także nie narażać ich na działanie intensywnych promieni słonecznych. Na trwałość sztucznych kwiatów wpływa również materiał ich wykonania. To, dlatego w Prim Lublin dostępne są jedynie kwiaty wykonane z tworzyw wysokiej jakości, które odporne są na odbarwienia, odkształcenia, mróz i inne czynniki zewnętrzne. Sprawia to, że można wykorzystać je zarówno we wnętrzu, jak i jako sztuczne kwiaty na cmentarz.