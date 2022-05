Idealny czas na idealną pracę

Aby zorientować się ile tak naprawdę możemy zarobić trzeba dobrze zgłębić temat i dowiedzieć się ile tak naprawdę wynosi podstawowa stawka za godzinę pracy brutto. Uzyskane informacje warto też zweryfikować w internecie, bo Holandia jest krajem, który nie ma tak jak Polska jednej stawki minimalnej. Obowiązują tam różne stawki uzależnione od pracy w poszczególnych branżach.

- Niezwykle istotne jest też to żeby korzystać z pomocy dużych agencji, które rekrutują pracowników dla wielu firm. Często spotykam osoby, które przyjechały do konkretnej pracy ale okazało się, że nie mają do niej predyspozycji lub zdolności. Po tygodniu pracę straciły i zostały w obcym kraju szukając nowego pracodawcy, co nie jest takie łatwe – przyznaje Buczek.

Inaczej jest w Abeos. Tam osoba, która z różnych względów traci pracę, ale chce pracować i w poprzednim miejscu zatrudnienia dała się poznać jako człowiek, który nie spóźnia się i regularnie chodzi do pracy zostanie przeniesiony do innego pracodawcy.

- Dbamy o dobrych pracowników i ich rozwój – słyszymy w Abeos. – Dlatego, jeśli po raz pierwszy wyjeżdżamy do pracy za granicą proponujemy aby nie bać się wybierać prostych ofert pracy. Dzięki temu dowiemy się, czy w pracy za granicą czujemy się dobrze. Jeśli się sprawdzimy to możliwość rozwoju i awansu, także tego finansowego jest bardzo szybka. Bardzo cenimy sobie też kontakt z osobami, które nie chcą pracować za granicą na stałe tylko jeżdżą np. na 6-tygodniowe kontrakty i chcą je odnowić po kilku miesiącach. W Holandii brakuje kapitału ludzkiego i każda chętna do pracy para rąk się przyda. Zarówno osób, które nie mają wykształcenia jak i tych, które oprócz niego znają także język angielski i mają prawo jazdy.

Więcej na :

www.abeos.nl/pl

e-mail: job@abeos.nl

De Drieslag, 8251 JZ Dronten

tel. (0031) 88 1992000