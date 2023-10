Ile internetu możesz mieć w Orange na kartę?

Orange na kartę – pakiety internetowe

W Orange na kartę masz spory wybór usług, w tym zawierających spore bonusy internetowe. Doskonałym przykładem jest oferta Bez Limitu, w przypadku której do każdej kwoty doładowania dostajesz inny pakiet gigabajtów – przy 30 zł będzie to 15 GB netu do wykorzystania przez 31 dni. Ale bez względu na to, jaką taryfę wybierzesz, możesz w każdej chwili dokupić jeden z wielu pakietów internetowych w Orange na kartę. Masz tutaj naprawdę spory wybór – albo paczki samego internetu, np. 10 GB za 10 zł, albo tak zwane Multipakiety Orange. Te ostatnie, poza netem, dają Ci również SMS-y i minuty do wszystkich sieci komórkowych w Polsce.

We wspomnianej ofercie Bez limitu możesz też korzystać ze specjalnych pakietów dostępnych właśnie dla tej taryfy. Masz do wyboru wersję jednorazową, która wyłącza się po upływie 31 dni od wykupienia, albo cykliczną. Ta włącza się i opłaca automatycznie, gdy skończy się okres obowiązywania obecnego pakietu. Czyli: kupujesz pakiet cykliczny np. 30 GB internetu na 31 dni. Mija miesiąc – jeśli tylko masz konto doładowane odpowiednią ilością środków, to pakiet uruchomi się na kolejne 31 dni, bez konieczności ponownego wysyłania SMS-a kodu aktywującego. Oczywiście w każdej chwili możesz dezaktywować usługę!

Jeszcze więcej internetu w Orange na kartę

Czy wiesz, że możesz też regularnie dostawać darmowy internet w Orange na kartę? Wystarczy, że skorzystasz z wygodnych doładowań online na oficjalnej stronie operatora: doladowania.orange.pl lub w serwisie Mój Orange. Po każdym takim szybkim zasileniu konta przez internet dostaniesz bezpłatnie dodatkowe 10 GB – bez względu na to, z jakiej taryfy korzystasz. Bonus za doładowanie wpada za każdym razem, nie ma tutaj znaczenia, jaką kwotą lub ile razy w ciągu miesiąca czy tygodnia zasilasz konto. Wysokość nominału doładowania ma wpływ tylko na to, na jaki okres zostanie Ci przyznany dodatkowy internet w Orange na kartę – np. przy 5 zł darmowe 10 GB będzie ważne przez 2 dni, a po doładowaniu za 30 zł – przez 31 dni.