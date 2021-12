Zanim przejdziemy do zamawiania produktu, musimy określić jego wymiary (format) oraz właściwości (zgrzew, materiał, oczka). Wykończenie poprzez oczkowanie i zgrzewanie jest gwarancją trwałość i łatwości montażu w dowolnie wybranym miejscu.

W ofercie drukarni SigmaDruk dostępne są:

banery jednostronne frontlight

banery jednostronne powlekane (wylewany, Cast),

banery jednostronne, odblaskowe

banery dwustronne.

Druk banerów reklamowych - ceny

Cena banerów zależna jest od tego, jaki rodzaj produktu wybierzemy (np. na jakie wykończenie czy wielkość baneru zdecyduje się klient). Koszt zamówienia może wahać się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Przykładowo, za baner drukowany jednostronnie (frontlit laminowany, do 1m2) zapłacimy ok. 30-70 złotych. Im większy baner zamówimy, tym cena może być mniejsza. Banery powlekane Cast będą kosztować klientów ok. 40 złotych (za druk baneru reklamowego do 1m2), a zamówienia wykonane z siatki mesh to koszt ok. 36 złotych (za zamówienie do 1m2).

Cena zależy również od wybranego wariantu, na jaki się zdecydujemy (standard, premium, odblaskowy). Ponadto, na końcową wycenę wpływa również to, czy zamówienie będzie przewidywać również użycie laminatu płynnego oraz, czy będziemy korzystać z usługi kurierskiej.

Ceny banerów są zmienne. Zależą one m.in. od wielkości realizowanych usług, a ostateczny koszt baneru ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta.

Pełny cennik druku banerów reklamowych dostępny jest na stronie drukarni SigmaDruk.