Ile kosztuje SEO i pozycjonowanie?

Pozycjonowanie to niezwykle istotny proces, składający się z kilku etapów, który pozwala na wyróżnienie strony internetowej w pierwszych wynikach wyszukiwarki. Dowiedz się, co możesz zyskać dzięki SEO oraz z jakimi kosztami musisz się liczyć.

Skuteczne pozycjonowanie może zostać wykonane prawidłowo jedynie przez specjalistę zajmującego się tą dziedziną. Często jednak wiele osób zastanawia się, z jakimi kosztami wiąże się ta usługa i ile kosztuje SEO. Ponieważ jest to proces wymagający wiele pracy i czasu, kwota zazwyczaj nie należy do najniższych. W naszym artykule dowiesz się, co wpływa na wycenę pozycjonowania i poznasz w przybliżeniu jego całkowity koszt.

Jak użytkownicy odnajdują twoją stronę internetową?

Użytkownicy mogą dotrzeć na twoją stronę na wiele sposobów - na pewno część z nich wchodzi na nią bezpośrednio. Są to osoby, które znają twoją witrynę i wyszukują cię za pomocą przeglądarki. Dlatego też tak ważna w tym przypadku jest łatwa do zapamiętania domena – warto wziąć to pod uwagę podczas procesu jej tworzenia.

Prowadząc kampanie reklamowe, między innymi w Google Ads, możesz oczywiście spodziewać się wizyt pozyskanych z linków sponsorowanych. Jednocześnie w statystykach będziesz mieć podgląd na wejścia z social mediów, które również w dużej mierze zwiększają szanse na częste odwiedziny twojej strony internetowej przez użytkowników. W dzisiejszych czasach brak firmowego profilu w mediach społecznościowych jest sporym błędem – przy ich pomocy można dotrzeć do dużej grupy odbiorców oraz zwiększyć popularność swojej marki.

Najwięcej wejść na strony internetowe odbywa się jednak za pomocą linków, które wyświetlane są w organicznych wynikach wyszukiwania. Bezwzględnie pomaga w tym opracowanie strony pod SEO – pozycjonowanie co prawda jest dość kosztowne, jednak jest to najkorzystniejsza forma reklamy dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki temu uzyskasz wysoką pozycję w wynikach wyszukiwarki Google, co przełoży się na dużą liczbę odwiedzin twojej witryny i zwiększenie przychodów.

SEO – inwestycja, która szybko się zwróci

Owszem, pozycjonowanie strony jest kosztowne - jednak warto spojrzeć na to nieco inaczej. Jeżeli zdecydujesz się zaoszczędzić na pozycjonowaniu, twoja witryna będzie praktycznie niewidoczna w wyszukiwarce. Niewielka ilość użytkowników na stronie to także nieduże przychody, a przecież nie o to chodzi w biznesie, żeby do niego dokładać, prawda? W tym momencie być może stwierdzisz, że koszt pozycjonowania przeczy tej teorii – jednak pewne działania należy potraktować nie jako wydatek, tylko jako inwestycję.

Wydając jednorazowo kwotę na pozycjonowanie swojej strony, uzyskujesz szansę na większe i stałe dochody w przyszłości. Wysoka pozycja w wyszukiwarce Google to niemal gwarancja, że po wpisaniu frazy kluczowej powiązanej z twoją działalnością, użytkownicy będą kierować się właśnie na twoją witrynę. Dobrze zoptymalizowana strona wywoła pozytywne uczucia u odbiorcy, który chętniej będzie korzystać z twoich usług, poszerzając grono twoich stałych klientów. Optymalizacja przeprowadzona w profesjonalny sposób sprawi również, że twoja strona będzie wyjątkowo przyjazna dla robotów wyszukiwarki, które z pewnością wystawią jej wtedy wysoką ocenę. Pozycjonowanie strony to lepsza alternatywa dla korzystania z płatnych kanałów – wraz z wyczerpaniem budżetu reklamowego, twoja strona nie będzie wyświetlana w opłacanych wynikach wyszukiwania, co przełoży się na brak odwiedzających ją osób.

SEO – ile to kosztuje?

Ciężko w dokładny sposób określić koszt pozycjonowania, gdyż jest on szacowany indywidualnie, w zależności od danego projektu. Będzie w niego wliczony z pewnością zakres działań, które zostaną wdrożone przez specjalistę w celu zoptymalizowania witryny do wytycznych Google. Trzeba mieć także świadomość, że przedsiębiorca prowadzący mniejszą działalność poniesie również mniejsze koszty, niż właściciel dużej firmy.

Na działania związane z optymalizacją pod SEO warto się także zdecydować w początkowej fazie tworzenia strony internetowej. Jeżeli witryna już na samym początku będzie spełniać wytyczne Google, możesz wiele zaoszczędzić na pozycjonowaniu w przyszłości.

Sposób rozliczania z firmą pozycjonującą to także czynnik, mający wpływ na finalną kwotę. Możesz zdecydować się zapłacić całą sumę od ręki lub skorzystać z abonamentu, który polegać będzie na wpłacaniu stałej kwoty raz w miesiącu.

Ile w takim razie kosztuje SEO? Profesjonalna firma wykonująca usługę wyceni cały proces na co najmniej tysiąc złotych, jednak warto mieć na uwadze, że często ta kwota może być wyższa. Jest to związane z ogromną ilością pracy w wielu obszarach, co jest niezbędne, aby uzyskać oczekiwane efekty. Zdecydowanie nie warto korzystać z ofert za kilkaset złotych – działania firmy oferującej szybkie efekty za niewielkie pieniądze mogą opierać się na działaniach niezgodnych z wytycznymi Google, co poskutkuje wyłącznie karą i utratą wszelkich zainwestowanych środków. Niższy koszt jest możliwy ewentualnie w przypadku małych firm, które dodatkowo dostarczają wszelkie niezbędne treści. Zanim zdecydujesz się na pozycjonowanie swojej strony przy pomocy firmy SEO, skorzystaj najpierw z możliwości konsultacji, która pomoże ci oszacować cenę za usługę konkretnie dla twojej witryny.