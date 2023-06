Ile trwa rezonans magnetyczny głowy i jak się do niego przygotować?

Ile trwa rezonans magnetyczny głowy?

Rezonans magnetyczny głowy to bezbolesne badanie, które obrazuje wnętrze mózgu. Czas trwania samego badania może być bardzo różny i zależy od wielu czynników, w tym od tego ile szczegółowych obrazów ma zostać wykonanych. Przyjmuje się, że standardowy czas badania trwa od 20 do 60 minut. Badanie można wykonywać w dowolnej części dnia, chyba że wskazania lekarza będą inne. Po rezonansie magnetycznym bez kontrastu pacjent zostaje od razu zwolniony do domu. W przypadku badania z kontrastem pozostaje pod obserwacją przez kolejne 30 minut na wypadek wystąpienia reakcji alergicznych.

Na czym polega badanie MRI

W trakcie rezonansu magnetycznego głowy pacjent leży lub stoi nieruchomo w specjalnej tubie, na którą oddziałuje pole magnetyczne. W trakcie badania ma kontakt z lekarzem, który wydaje mu ewentualne polecenia. W przypadku badania z kontrastem przed wejściem do urządzenia pielęgniarka zakłada dodatkowo wkłucie dożylne w okolicach łokcia, którym wpuszcza substancję do organizmu.

Jak przygotować się do rezonansu magnetycznego głowy?

Przed wykonaniem rezonansu magnetycznego należy zaprzestać jedzenia przez 6 godzin przed planowanym zabiegiem. Na 2 godziny przed badaniem pacjent nie powinien także pić. Przed rozpoczęciem badania należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty jak biżuteria, okulary czy zegarek oraz opróżnić kieszenie ubrania ze wszystkich znajdujących się w nich przedmiotów. Na badanie MRI zaleca się luźny, niekrępujący ruchów strój. Kobiety powinny stawić się na badanie bez makijażu, lakieru do włosów i lakieru do paznokci. Kosmetyki mogą w sobie zawierać drobinki metali, które zaburzyłyby obraz badania.

Niezwykle istotne jest, aby przed wykonaniem badania MRI poinformować personel medyczny o wszystkich posiadanych implantach i protezach. Przeciwskazaniem do wykonania mogą stenty, rozrusznik, stymulatory serca, protezy metalowe, szwy oraz implanty dentystyczne. Obecny w nich metal zaburza działanie pola magnetycznego, przez co zakłóca obrazowanie MRI i wynik badania. Bywa więc, że w przypadku osób z implantami, pacjenci zostają skierowani na inny typ badania, jak na przykład tomografia głowy.

Przed badaniem należy także poinformować lekarza o ewentualnej klaustrofobii. Badanie MRI odbywa się w ciasnym wnętrzu urządzenia, co może być stresem dla pacjenta. W takich przypadkach lekarz może zalecić stosowanie środków uspokajających, przed rozpoczęciem rezonansu.

Przygotowania do badania MRI z kontrastem

Nieco większych przygotowań wymaga badanie MRI z kontrastem. Nie dłużej niż miesiąc przed rezonansem magnetycznym głowy należy wykonać badanie krwi, określające poziom kreatyniny. Wynik należy zabrać ze sobą na badanie MRI i przedstawić go lekarzowi. Podobnie z pozostałą dokumentacją. Jeżeli pacjent posiada wcześniejsze zdjęcia i wyniki MR, TK, USG lub RTG, a także jakąkolwiek inną dokumentację medyczną istotną dla kierunku diagnostyki, również powinien wziąć ją ze sobą na badanie. Dodatkowo pacjenci proszeni są o zaprzestanie jedzenia i picia minimum 2 godziny przed umówionym terminem badania. Takie przygotowanie zapewnia wysoką jakość obrazu radiologicznego, a tym samym dokładniejszą i bardziej precyzyjną diagnostykę.

Czego nie robić przed badaniem MRI?

Istnieje także lista czynności, których bezwzględnie nie należy wykonywać w dniu badania. W przypadku badania wykonywanego rano do pracowni radiologicznej należy zgłosić się na czczo. W przypadku wizyty w dalszej części dnia pacjentom zabrania się jeść 6 godzin przed badaniem, a 2 godziny przed rezonansem nie mogą przyjmować także płynów (w tym wody).

W dniu badania rezonansem magnetycznym nie zaleca się także spożywania kofeiny, alkoholu i innych napojów pobudzających. Mają one duży wpływ na tętno krwi i mogą zaburzać wynik badania. Dodatkowo przed badaniem MRI nie należy malować paznokci oraz stanowczo zabrania się zakładania metalowej biżuterii.