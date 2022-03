ile zarabia taksówkarz

Kierowca taxi - ile tak naprawdę zarabia

Skoro mamy za sobą kwestię licencji, przygotowania samochodu itp. można zająć się tematem zarobków taksówkarza. Przyjrzymy się temu na podstawie stolicy naszego kraju. Warszawa jest dużym miastem, gdzie znajduje się mnóstwo osób. Jak w każdym dużym mieście, tak szczególnie i w tym życie nocą tętni podobnie jak za dnia. Z racji takich obrotów sprawy, ludzie często i chętnie korzystają z taksówek.

Zdecydowanie można powiedzieć od razu, że właśnie wielkość miasta ma ogromne znaczenie odnośnie zarobków. Jednak warto wspomnieć o tym, że taksówkarz jeżeli współpracuje z korporacją, nie zawsze zarabia tak duże kwoty, jakby się mogło wydawać. Dzieje się tak z uwagi na to, iż każda korporacja nalicza sobie opłaty, które sięgają od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych!

Ponadto na wysokość zarobków ma wpływ okres i czas pracy, jaki się wykonuje. Jeżeli pracuje się w dni świąteczne, lub wypracowuje się duże ilości godzin, to adekwatnie zarobki będą wyższe.

Również nie można zapominać o opłatach ZUS, które się ponosi, a także utrzymaniu samego samochodu i nie mowa tu tylko o tankowaniu, ale i serwisowaniu, bo jak wiadomo, auto użytkowane intensywnie i długofalowo w końcu może się popsuć, lub będzie trzeba wymienić w nim części eksploatacyjne. Podsumowując, jeżeli osoba posiadająca własną działalność gospodarczą pracuje dla korporacji taksówkarskiej, jej koszty mogą sięgać nawet kilku tys zł miesięcznie.

Uściślając, w stolicy stawka za 1 kilometr trasy wynosi średnio około 7-8 złotych, a zaczyna się nawet od 3 złote i sięga ponad 10 złotych. Uzależnione jest to od pory dnia, jak również miejsc, gdzie chce się dojechać. Dla przykładu wyjazd za granice miasta nocą będzie kosztował najdrożej, czyli cena za 1 kilometr trasy może wynieść nawet ponad 12 złotych!

Jeżeli zatem taksówkarz zarobi około 6-7 tysięcy złotych miesięcznie (średnie zarobki), tak naprawdę pozostaje mu na czysto około 4-5 tysięcy złotych. Jest to uzależnione tym, z jaką korporacją się współpracuje oraz tego, jakie koszty własne się ponosi. Oczywiście wpływa na to również wcześniej wspomniana ilość przepracowanych godzin.

Kwota podana powyżej jest jedynie poglądową, bo taksówkarz może zarobić mniej i zdecydowanie więcej. Istnieją przypadki, gdzie ich miesięczne zarobki, sięgają znacznie ponad 10 tysięcy złotych!

Zawód taksówkarza wykonywany samodzielnie

Mniej więcej wiemy już, ile zarabia taksówkarz, który współpracuje z korporacją. Jednak kierowca taksówki może również działać samodzielnie. Nie jest to jednak prosta droga i zdecydowanie łatwiejszą ścieżką jest wybór współpracy, chociażby z uwagi na renomę, reklamę, a także odpowiedni marketing. Większość taksówkarzy pracuje właśnie jako kierowcy zrzeszeni z korporacją.

Jeżeli praca taksówkarza się nam podoba i chcemy zająć się tym całkowicie sami, może być lekko pod górkę. Szczególnie na początku "kariery". Za plus jednak można uznać to, że w zawodzie taksówkarza nie ma określonych godzin pracy i teoretycznie można pracować dzień i noc. Także, jeżeli zaskarbimy sobie klientów, być może akurat fala poniesie nas do sukcesu.

Na co uważać w zawodzie taksówkarza

Mogłoby się wydawać, że jest to spokojna praca, gdzie obowiązki taksówkarza są w zakresie po prostu przewozu osób z punktu A do punktu B. Czasami jest jednak zgoła inaczej. Można trafić na pijanych, awanturujących się, czy chociażby uciążliwych klientów. Ponadto zdarzają się przypadki, że dochodziło do napadów na taksówkarzy. Nie wspominając już o oszustach, którzy potrafią nawet uciec z taksówki bez zapłaty. Czy warto zostać taksówkarzem? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć sobie samemu po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw.

Podsumowanie

Jak widać, zarobki taksówkarza są różne, szczególnie uzależnione od tego w jak dużych miastach się pracuje oraz tym, czy pracuje się jako taksówkarz zrzeszony, czy może na własną rękę. Czasami są bardzo duże, a czasami na granicy opłacalności. Jednak nie jest to praca należąca do najłatwiejszych i najmniej stresowych. Warto wziąć to pod uwagę, zanim podejmie się decyzję odnośnie zostania kierowcą taxi.