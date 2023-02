Internetowe pasjanse

Gra karciana pasjans

Wiedzieli Państwo, że układanie pasjansu początkowo służyło do wróżenia z kart? Poprzez otrzymywany układ kart ze stosu rozłożonego starano się wywnioskować z niego symbolikę, która miałaby dawać odpowiedzi na zadane pytania. Z czasem zaczęto stosować w układach celowość, która przerodziła się w stworzenie powszechnej gry. Jako kolebkę pasjansu przyjmuje się Francję, gdzie przypadł w łaski szczególnie damą dworu.

Początkowo jednoukładowa gra rozwijała się tworząc różne formy i możliwości, które dodały jej jeszcze większej atrakcyjności. Pierworodny wariant zawierający jedną talie doczekał się również odmiany, w której używa się dwóch zestawów kart.

W momencie kiedy komputery stacjonarne weszły do powszechnego użytku, na użytkowników czekał cyfrowy pasjans, którego zapewnił system Windows 3.0. Po nim nastąpiła era pasjansu internetowego. W internecie możemy znaleźć wszelkie warianty tej gry, występują w tradycyjnej szacie graficznej oraz nowoczesnych aranżacjach.

Zasady gry

Pośród internetowych pasjansów najbardziej popularne są trzy warianty: pasjans klasyczny, pasjans pająk oraz freecell. Pasjans tradycyjny oraz cyfrowy podlegają takim samym zasadom.

Celem, który musi osiągnąć gracz jest ułożenie wszystkich dostępnych kart w czterech wyznaczonych miejscach. W zależności od wariantu gry musimy kierować się różnymi zasadami kolejności. Niezmienny jest również sam proces wykładania. Każda karta nim trafi do końcowej bazy musi zostać odkryta. Ułożeń dokonujemy w kolejności malejącej. Dopiero po uzupełnieniu we właściwym ułożeniu wszystkich czterech baz gra kończy się zwycięstwem.

Karty na planszy układa się zazwyczaj w siedmiu rzędach wykorzystując naprzemienny kolor kart. Pamiętajmy jednak, że dane warianty pasjansa mogą się różnic zasadami. Powyższe wytyczne dotyczą najbardziej popularnej, klasycznej wersji.

W przypadku pasjansa pająka nie spotkamy baz, których zapełnienie jest naszym zadaniem. Karty układamy we właściwej kolejności na samej planszy w rzędach, a górne pola służą do ściągnięcia z planszy gotowych już stosów by umożliwić więcej ruchów. Wersja freecell nie ma miejsca dla kart rezerwowych, ale posiada cztery bazy, do których składamy karty i cztery miejsca na tymczasowe przechowywanie kart.

Internetowe pasjanse dają możliwość wyboru stopnia trudności gry, a w przypadku pasjansa pająka również ilość kolorów w talii. Odmienne warianty gier spotkamy również w samych podtypach, przede wszystkim będą to różne układy np. pasjans klasyczny podwójny lub piramida.

Darmowe strony internetowe z pasjansem

Strony internetowe, na których możemy zagrać w pasjans są darmowe. Żeby cieszyć się grą nie musimy nigdzie zakładać konta, opłacać abonamentu, czy podawać swoich danych. Wystarczy wybrać odpowiednią witrynę i cieszyć się jej możliwościami. Darmowy dostęp do gier pozwala na próbowanie różnych wersji i odnalezienie swojej ulubionej. Jeżeli nie mamy wprawy w układaniu kart najlepiej jest zacząć od klasycznej wersji, która ma najłatwiejsze do zrozumienia zasady.

Internetowe pasjanse rozgramy nie tylko z płaszczyzny komputera, ale również na swoim telefonie. Gdziekolwiek jesteśmy, wystarczy, że podłączymy się do internetu, a następnie otworzymy pasjans i możemy skorzystać z tej relaksującej formy rozgrywki. Potrzebują Państwo krótkiego resetu w biurze lub pomiędzy domowymi obowiązkami? Zapraszamy do gry w internetowego pasjansa!