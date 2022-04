Inwazja kleszczy. Psy i koty w niebezpieczeństwie

Brak mroźnych zim sprawia, że kleszcze stanowią zagrożenie niemal przez cały rok, jednak wyższe temperatury wyjątkowo pobudzają je do aktywności. Te krwiopijne pajęczaki występują tak naprawdę wszędzie. Są one bardzo odporne na głodowanie oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wystarczy 5 stopni na plusie, by stały się aktywne.