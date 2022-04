Jak Blockchain zmienia oblicze branży logistycznej?

Branża logistyczna odpowiada również za to, aby towary były dostarczane we właściwe miejsce. Technologia Blockchain ma duży potencjał, aby zmienić oblicze branży logistycznej. Może sprawić, że transakcje będą bardziej przejrzyste. Może również zredukować ryzyko oszustwa i zwiększyć wydajność dzięki ograniczeniu formalności.

Jakie są korzyści z wdrożenia Blockchain w sektorze logistyki?

Istnieje wiele korzyści z wdrożenia technologii Blockchain do sektora logistycznego. Najważniejsze z nich to:

- Przejrzystość: Technologia blockchain umożliwia wszystkim stronom śledzenie towarów i ich statusu, co oznacza, że wszyscy zaangażowani w proces mogą być świadomi tego, co się dzieje w danym momencie. To ogromna zaleta dla firm, które chcą budować zaufanie swoich klientów.

- Bezpieczeństwo: Blockchain zapewnia bezpieczeństwo transakcji, co oznacza, że nie mogą zostać naruszone przez osoby trzecie. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno firmom, jak i konsumentom.

- Obniżone koszty: zastosowanie technologii blockchain w logistyce może pomóc w obniżeniu kosztów poprzez wyeliminowanie papierkowej roboty i automatyzację procesów, które zwykle wymagają ręcznej pracy. Doprowadzi to do oszczędności na wynagrodzeniach, a także na innych powiązanych kosztach, takich jak transport lub powierzchnia magazynowa.

Jakie są wyzwania lub ograniczenia korzystania z technologii Blockchain w sektorze logistyki?

Technologia Blockchain jest reklamowana jako rozwiązanie wielu problemów świata. Od bankowości po zarządzanie łańcuchem dostaw. Blockchain był ogłaszany jako rewolucyjna technologia, która zmieni sposób, w jaki prowadzimy działalność. Istnieją jednak pewne ograniczenia i wyzwania, którymi należy się zająć, zanim będzie można je wdrożyć do branży logistycznej, i nie tylko. Najważniejszym ograniczeniem jest skalowalność technologii Blockchain. Kiedy Bitcoin został stworzony, został zaprojektowany dla siedmiu transakcji na sekundę. W 2017 r. wzrósł do zaledwie 20 transakcji na sekundę. Aby technologia Blockchain stała się głównym nurtem, musi być w stanie obsłużyć znacznie więcej niż 20 transakcji na sekundę, co oznacza, że skalowanie jest głównym wyzwaniem dla tej technologii.

Wprowadzenie nowego sposobu zarządzania danymi i transakcjami w łańcuchu dostaw

Technologia Blockchain może być wykorzystywana w logistyce, głównie dlatego, że ma potencjał tworzenia niezmiennego zapisu historii towarów i materiałów opakowaniowych od pochodzenia do klienta końcowego. Zapewnia również przejrzystość, umożliwiając klientom i odbiorcom audyt łańcucha dostaw i sprawdzenie, gdzie ich produkty zostały wysłane lub wyprodukowane. Potencjał użycia sieci blockchain jest nieograniczony, może zautomatyzować łańcuchy dostaw, zoptymalizować zarządzanie zapasami i obniżyć koszty dla firm spedycyjnych.

Artykuł powstał przy współpracy z bvhub.com