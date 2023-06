Jak budować pozytywny wizerunek firmy?

Czym jest wizerunek firmy i dlaczego jest tak ważny?

Wizerunek firmy to nic innego jak sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo postrzegane jest przez swoje otoczenie - czyli osoby z nim związanych. Mowa tu nie tylko o klientach, pracownikach czy kontrahentach, ale również o konkurencji. Co ciekawe, wizerunek firmy to także postrzeganie przez media - dlatego tak ważne jest, aby wszelkie wywiady oraz wzmianki prasowe były autoryzowane przez osobę odpowiedzialną za działania związane z mediami. Wizerunek złożony jest z całego mnóstwa czynników - począwszy od logo firmy, przez nazwę i ceny, aż po poziom samej w sobie reklamy. Nie bez powodu świadomi przedsiębiorcy zatrudniają w swojej firmie osoby związane ze światem marketingu internetowego - tak, aby w pełni zadbać o wizerunek swojej marki. Czy jednak wizerunek rzeczywiście jest tak bardzo ważny? Jak się okazuje - tak. Większość z nas jest wzrokowcami - a chwytliwe hasła reklamowe, banery, a nawet kolorystyka logo buduje konkretne, pozytywne bądź negatywne, skojarzenia. Co istotne, wizerunek marki to również wszystko to, czego doświadcza klient po zdecydowaniu się ze skorzystania z naszych usług - na czele z obsługą klienta. Jeśli zadowolenie z obsługi na miejscu okaże się być niskie - bardzo często nie pomoże nawet najbardziej przemyślana strategia marketingowa.

Czego oczekują klienci?

Chociaż zaspokojenie potrzeb klientów jest niezwykle ważne - równie istotne jest “mówienie o tym” w Internecie. Eksponując we wpisach w social mediach, reklamach internetowych czy na firmowym blogu zalety skorzystania z usług firmy - możemy być pewni, że nasz potencjalny klient poczuje się zachęcony. Kluczowa jest więc profesjonalna, skierowana do określonej grupy odbiorców komunikacja - bazująca na tak zwanym “języku korzyści”. Zanim jednak przystąpimy do komunikowania w sieci i poza nią o tym w jaki sposób spełniamy oczekiwania klientów oraz dlaczego to właśnie nasza firma wyróżnia się na tle konkurencji - powinniśmy zastanowić się jakie mogą być ich oczekiwania. Wszyscy wiemy, że najchętniej wracamy w miejsca, w których szybko, sprawnie i wygodnie udaje się nam załatwić daną sprawę - dlatego tak wielu przedsiębiorców coraz chętniej decyduje się na wprowadzenie nowoczesnego systemu do sprzedaży biletów. To właśnie łatwy w obsłudze, praktyczny system do sprzedaży biletów pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu poprzez całkowite zniwelowanie ryzyka oczekiwania w kolejce na zakup wejściówki, ale również oferuje klientom interesujące korzyści, takie jak możliwość wejścia na jednym bilecie na kilka wydarzeń. Korzystając z systemu do sprzedaży biletów Ekobilet - nie musimy martwić się o przyciąganie klientów tanimi promocjami czy okazjami. Bardzo często to właśnie możliwość szybkiego i wygodnego zakupu (na przykład online) decyduje o tym czy budowanie wizerunku firmy odbywa się zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Co więcej, to właśnie klientami, a konkretnie opinią klientów na temat nie tylko organizowanych przez nas wydarzeń, ale również całej ich otoczki - stoi nasza firma. Im więcej pozytywnych, skierowanych na ich potrzeby działań, tym większe prawdopodobieństwo, że klienci nie tylko do nas wrócą, ale również będą polecać nasze przedsiębiorstwo dalej!