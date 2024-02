Jak chronić swoje dane osobowe?

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Mogą to być np.: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a nawet informacje o lokalizacji czy adres IP. Ich szczególnym rodzajem są dane wrażliwe i dotyczą takich kwestii jak pochodzenie etniczne czy przekonania światopoglądowe. Pojedyncza informacja, która nie konkretyzuje, o kim jest mowa – jak na przykład samo imię – nie będzie zaliczać się do katalogu danych osobowych.

Jak skutecznie monitorować swoje dane?

Kluczem do ochrony danych osobowych jest ich ciągłe monitorowanie. Możesz to zrobić samodzielnie, sprawdzając regularnie swoje konta bankowe, karty kredytowe i raporty kredytowe, aby wykryć jakiekolwiek nieautoryzowane działania. Istnieją także usługi, które mogą monitorować Twoje dane za Ciebie i powiadamiać Cię o wszelkich podejrzanych działaniach.

Sprawdź PESEL, czy na pewno jest zastrzeżony. Jeśli nie chcesz go zastrzegać, kup jeden z pakietów Chroń PESEL, by otrzymać powiadomienie, gdy ktoś sprawdzi Twój PESEL podczas procesu udzielania pożyczki lub kredytu albo spróbuje zarejestrować na niego firmę.

Jak chronić dane osobowe?

Absolutną podstawą jest zachowanie ostrożności w sieci: nigdy nie powinno się udostępniać informacji o sobie na stronach, które nie są szyfrowane. Zawsze powinno się także sprawdzić, jak strony internetowe i aplikacje planują wykorzystać powierzane dane.

Ponadto warto stosować mocne hasła. Nie mogą być zbyt krótkie lub nawiązywać do informacji, które można skojarzyć z ich właścicielem (jak np. data urodzenia). Powinny być również unikalne dla każdego konta oraz regularnie aktualizowane. Należy także pamiętać o dwustopniowym uwierzytelnianiu: ta metoda tworzy dodatkowe zabezpieczenia do konta, wymagając więcej niż tylko hasła do zalogowania.

Aby programy antywirusowe działały właściwie na komputerze i urządzeniach mobilnych, nie można zapominać o ich aktualizacji. Jest to o tyle istotne, że twórcy złośliwego oprogramowania działają na wymyślne sposoby, które wymagają coraz bardziej innowacyjnego podejścia.

Co zrobić w przypadku wyłudzenia danych osobowych?

Jeżeli dowiesz się, że Twoje dane osobowe zostały ujawnione, ważne jest, aby podjąć natychmiastowe kroki w celu ochrony siebie i swojej prywatności. W pierwszej kolejności zmień zatem hasła do wszystkich kont, które mogły zostać wykorzystane przez potencjalnego oszusta. Następnie skontaktuj się z bankiem (jeżeli wyciek dotyczy informacji finansowych) i zgłoś wyciek do odpowiednich organów, takich jak Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS, które wyglądają podejrzanie, najważniejsze jest, aby nie kliknąć na żadne linki, nie otwierać żadnych załączników ani nie udostępniać danych osobowych. Zamiast tego zgłoś wiadomość jako phishing i skontaktuj się z organizacją, która rzekomo wysłała wiadomość, aby potwierdzić, czy jest ona autentyczna.