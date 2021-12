Bateria w laptopie

Wydaje się, że naładowanie baterii to odpowiedni sposób na to, aby zapewnić jej długie życie. Zaleca się jednak nie ładować laptopa w pełni i utrzymać poziom akumulatora w przedziale od 50% do 90%. Jednakże ta zasada odnosi się tylko do ciągłego rozładowywania i ponownego ładowania baterii - jeśli laptop jest podłączony do prądu i poziom baterii ciągle wynosi 100%, nie musimy go teraz odłączać, a kiedy zejdzie poniżej 50%, włączać z powrotem i znów odłączać przy 90%. Trzeba jednak pamiętać, że w tych warunkach bateria też się rozładowuje, ale na krótki czas - kiedy akumulator osiągnie 95-96% jest automatycznie ładowany do 100%. Cykle nadal się zużywają, ale "po mału".

Jeśli jednak musisz dużo pracować z laptopem bez możliwości podłączenia go do zasilania (jeśli doszło do wyłączenia prądu albo jeśli trzeba naprawić uszkodzone gniazdo zasilania), warto pamiętać o wspomnianej wyżej ograniczonej liczbie cykli ładowania; oraz o tym, że zużycie energii może wpłynąć na żywotność baterii, zwłaszcza kiedy dojdzie do jej pełnego rozładowania.